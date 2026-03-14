sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
en vivo En Lomas de Zamora.

Los Andes, en flojo desempeño, empató con Central Norte y sigue sin ganar

En el Eduardo Gallardón, por la 5º fecha de la Primera Nacional, Los Andes no pudo doblegar la resistencia del elenco salteño. Careció de buen juego.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Aaron Sandoval encabeza un avance de Los Andes.

Aaron Sandoval encabeza un avance de Los Andes.

Aaron Sandoval encabeza un avance de Los Andes.

Aaron Sandoval encabeza un avance de Los Andes.

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Los Andes dejó pasar otra fecha sin triunfo

Los arrebatos del final no le alcanzaron a Los Andes, que en Lomas de Zamora igualó sin goles contra Central Norte de Salta. El Milrayitas de Leonardo Lemos sigue sin sumar triunfos en la temporada. Pese a la búsqueda incesante, no tuvo respuestas futbolísticas para enderezar el rumbo.

El partido de Los Andes fue intrascendente, sin fútbol, con intentos que nunca prosperaron. Nunca logró sostener por momentos del juego el protagonismo sobre su adversario. La visita hizo su negocio, defendió bien y esperó por un pleno que casi acierta.

Gómez Los Andes
Gómez ingresó en el primer tiempo por lesión de un compañero.

Gómez ingresó en el primer tiempo por lesión de un compañero.

La jugada del primer tiempo fue la que Calderón sujetó a Asenjo cuando buscaba girar, pero para el árbitro no fue penal. En el complemento, el local fue a buscarlo, pero sin argumentos.

El ingresado Camilo Viganoni, apuro remate de larga distancias, se las ingenió para buscar romper el cero, en una salvó el palo. Pero, el que casi se lleva todo fue Central Norte con una corrida de Mateo, la gran tapada de López evitó una tremenda injusticia.

Sigue sin ganar Los Andes, habiendo jugado tres partidos como local. Hubo ganas, sacrificio y ansiedad por los tres puntos. A eso, deberá agregarle gotas de fútbol si no quiere complicarse.

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Terminó el partido en Lomas de Zamora

Los Andes y Central Norte de Salta empataron 0-0 por la 5º fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Formación Los Andes
Formación de Los Andes que enfrentó a Central Norte.

Formación de Los Andes que enfrentó a Central Norte.

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López salvó a Los Andes

Quedó mal parado de contra el local, corrida de Mateo y gran respuesta del “1”

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El palo evitó el grito del local

Otra vez Viganoni buscando el arco rival, el caño derecho se lo negó.

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Viganoni probó de larga distancia

La peleó Asenjo, para que el ex Talleres de Escalada pruebe de lejos. La pelota se fue cerca del travesaño.

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Se salvó el Milrayitas

Mala salida desde el fondo, la pelota derivó a Moravec, pero Fernández Colombo le tapó el remate.

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Los Andes llegó primero

Taco de Galeano para el remate bajo de Asenjo que hizo estirar a Enzo Vázquez.

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Arrancó el segundo tiempo

Los Andes y Central Norte de Salta van en busca de su primera victoria en la temporada de la Primera Nacional.

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Final del primer tiempo en el estadio Gallardón

En un flojo partido, carente de fútbol y situaciones de gol, empatan sin goles Los Andes y Central Norte de Salta.

Mauricio Asenjo
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Doble cambio en Los Andes

Por molestias musculares salen Cañete y Leizza en el Milrayitas. Los que ingresan con Gómez y Rodríguez Vuotto.

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De afuera se acerca el local

Remate de Juan Manuel Vázquez que controló sin dar rebote el arquero.

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Era penal para Los Andes

Asenjo la ganó la posición a Calderón que lo tomó por detrás, pero para el árbitro Andrés Cruz no hubo falta pese a las protestas.

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De arranque los dos se estudian

Los Andes prioriza la tenencia de la pelota y Central Norte se agrupa para salir de contra.

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Comenzó el partido en Lomas de Zamora

En el estadio Eduardo Gallardón juegan Los Andes y Central Norte de Salta por la 5º fecha de la Zona A del Torneo de Primera Nacional. Ambos buscan su primer triunfo. Dirige Ariel Cruz.

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Así forman Los Andes y Central Norte de Salta

Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Daniel Franco y Nazareno Fernández Colombo; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Tomás Díaz y Juan Manuel Vázquez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Central Norte: Enzo Vázquez; Agustín Aleo, Elías Calderón, Maximiliano Padilla, Agustín Lamosa y Mauricio Rosales; Matías Villareal, Maximiliano Ribero y Matías Moravec; Franco Vedoya y Francisco Borda. DT: Adrián Bastía.

Árbitro: Ariel Cruz. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.

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