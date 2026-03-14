Los Andes, en flojo desempeño, empató con Central Norte y sigue sin ganar

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Los Andes dejó pasar otra fecha sin triunfo

Los arrebatos del final no le alcanzaron a Los Andes, que en Lomas de Zamora igualó sin goles contra Central Norte de Salta. El Milrayitas de Leonardo Lemos sigue sin sumar triunfos en la temporada. Pese a la búsqueda incesante, no tuvo respuestas futbolísticas para enderezar el rumbo.

El partido de Los Andes fue intrascendente, sin fútbol, con intentos que nunca prosperaron. Nunca logró sostener por momentos del juego el protagonismo sobre su adversario. La visita hizo su negocio, defendió bien y esperó por un pleno que casi acierta.

Gómez Los Andes Gómez ingresó en el primer tiempo por lesión de un compañero.

La jugada del primer tiempo fue la que Calderón sujetó a Asenjo cuando buscaba girar, pero para el árbitro no fue penal. En el complemento, el local fue a buscarlo, pero sin argumentos.

El ingresado Camilo Viganoni, apuro remate de larga distancias, se las ingenió para buscar romper el cero, en una salvó el palo. Pero, el que casi se lleva todo fue Central Norte con una corrida de Mateo, la gran tapada de López evitó una tremenda injusticia.

Sigue sin ganar Los Andes, habiendo jugado tres partidos como local. Hubo ganas, sacrificio y ansiedad por los tres puntos. A eso, deberá agregarle gotas de fútbol si no quiere complicarse.