La desazón de Los Andes en el comienzo de la Primera Nacional: por qué no puede ganar

Los Andes atraviesa un mediocre presente futbolístico en el inicio de la Primera Nacional . El Milrayitas no pudo ganar en cuatro fechas disputadas del campeonato, donde cosechó tres empates y una derrota. Con un andar para el olvido, los dirigidos por Leonardo Lemos empezaron a recibir las primeras críticas por parte de su público.

Con empates ante Almirante Brown, Ciudad Bolívar y Central Norte de Salta, el conjunto de Lomas de Zamora solamente convirtió un gol en cuatro fechas disputadas y la única caída fue ante Defensores de Belgrano por la mínima diferencia en el Eduardo Gallardón.

De celeste y blanco. La Selección Argentina, con presencia de Los Andes y Temperley

A no confiarse. La advertencia de Franco Rodríguez sobre el presente de Los Andes

Con el empate ante Central Norte de Salta, el Milrayitas ya suma 7 juegos sin lograr una victoria. Una racha que acumula desde el campeonato pasado, por lo cual la ansiedad de sus hinchas va en aumento. A su vez, la impaciencia también crece y de esta manera, los de Lomas ingresaron en la confusión que provoca la incertidumbre de no sumar de a tres.

En ese sentido, el futbolista Tomás Blanco opinó sobre el presente del equipo al término del partido. El atacante sostuvo: "Veníamos haciendo las cosas bien y queríamos que los tres puntos queden en casa, pero quedó la bronca de que nos está costando finalizar las jugadas a lo último y la pelota no quiere entrar. Queda trabajar y seguir tirando para adelante".

A propósito, apuntó a "seguir insistiendo con la idea que quiere el técnico". Y mostró onda positiva para lo que viene: "Confiamos en que las cosas tarde o temprano se van a dar", indicó.

mauricio asenjo los andes Mauricio Asenjo con la pólvora mojada en Los Andes.

Lo que viene para Los Andes

En el horizonte del conjunto de Lomas de Zamora aparecen dos rivales complicados. La próxima fecha será ante Ferro en Caballito y después se viene el clásico ante Temperley en el Gallardón, nada más y nada menos.

"Hay que estar con la cabeza fría para el próximo partido, analizando al rival y siempre siendo positivo porque vamos a salir adelante", reconoció Tomás Blanco.

Por último, concluyó: "Se vienen Ferro y después el clásico con Temperley, pero vamos partido a partido y siendo positivos".

En Los Andes no quieren pensar en Temperley antes del próximo partido. El clásico es el partido que todos quieren ganar, pero la realidad que debe afrontar el equipo amerita ir partido a partido para tratar de cortar la racha negativa sin triunfos cuanto antes.