La explicación de Omar Plaini sobre la continuidad de Leonardo Lemos en Los Andes

Los Andes vive días turbulentos y su presidente Omar Plaini no ocultó el mal arranque en el torneo de la Primera Nacional . Los dirigidos por Leonardo Lemos aún no ganaron en el campeonato, tras cuatro fechas disputadas, y las críticas se hacen sentir por los pasillos del Eduardo Gallardón.

En ese contexto, el mandamás Milrayitas opinó sobre la actualidad del equipo y la continuidad de Leonardo Lemos. El entrenador empezó a ser cuestionado por los hinchas y se viene un partido duro ante Ferro en Caballito, donde Los Andes debe conseguir su primera victoria en el campeonato. Panorama poco alentador después de lo que fue un empate con gusto a muy poco ante Central Norte de Salta en Lomas de Zamora.

De celeste y blanco. La Selección Argentina, con presencia de Los Andes y Temperley

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En diálogo con Radio La Red, el presidente de Los Andes sostuvo: "No arrancamos bien el campeonato. Teníamos otras expectativas pero cuando las chances se crean y no se concretan, se corren riesgos como en el partido anterior que en una jugada esporádica se puede perder. Estamos preocupados por el rendimiento del equipo, ya que consideramos que tenemos un buen plantel y competitivo. Es por eso que esperamos más, pero por ahora consideramos que Los Andes no ha estado a la altura de las expectativas que tenemos los simpatizantes".

En relación a la continuidad de Leonardo Lemos , el dirigente consideró que "si los resultados no se dan se empiezan a complicar las cosas". Y apuntó: "El fútbol argentino hoy tiene esa exigencia de ganar o ganar en cualquier categoría. La continuidad te la garantiza la campaña del equipo y todos sabemos que el resultado termina siendo un condicionante".

Los Andes acumula una racha de 7 partidos sin ganar (sumando los encuentros del año pasado) y se vienen los choques ante Ferro en Caballito y el clásico ante Temperley en el Eduardo Gallardón. El equipo dirigido por Leonardo Lemos solamente anotó un gol en 4 partidos disputados y le marcaron dos tantos.

"Nosotros hemos demostrado que supimos sostener entrenadores a lo largo de estos tres años que me toca conducir el club. También hemos cambiado entrenadores, porque en este fútbol exitista es ganar o ganar. Hoy Los Andes no está a la altura de lo que nosotros pretendemos. Los Andes es un equipo grande dentro de la categoría, que tiene una exigencia mayor que pueden tener otros equipos", aseguró Omar Plaini.

leonardo lemos los andes Leonardo Lemos aún no logró triunfos con Los Andes en el 2026.

Los números de Leonardo Lemos en Los Andes

El oriundo de Quilmes ascendió a Los Andes en 2024 (13 partidos) desde la Primera B y lo dirigió todo el año pasado (34, más uno por Copa Argentina).

Con Leonardo Lemos, el elenco de Lomas de Zamora obtuvo el 39.22% de los puntos la temporada pasada, con una fuerte producción como local (62.75%) y un flojo rendimiento como visitante (15.69). Sin embargo, siempre hubo voluntad entre la dirigencia y el cuerpo técnico para renovar el vínculo.

En cuanto a su desempeño durante la temporada 2025, Lemos registró 9 victorias, 10 empates y 15 derrotas, números que el club entiende como parte de una etapa de consolidación en la categoría y de un proyecto a largo plazo.

Leonardo Lemos y su mal arranque de año en Los Andes

Luego de confirmarse su continuidad para la temporada 2026, el Milrayitas debutó en el presente campeonato con un empate sin goles ante Almirante Brown en el Gallardón. Luego igualó con Ciudad Bolívar como visitante por 1 a 1, cayó ante Defensores de Belgrano como local por la mínima diferencia e igualó con Central Norte de Salta por 0 a 0.

Ahora Los Andes se encuentra entre la idea de sostener un proyecto con el entrenador que logró el ascenso a la Primera Nacional o cambiar de rumbo con otro director técnico pensando en lo que se viene.