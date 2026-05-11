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11 de mayo de 2026
Frontal.

Sergio Vittor: "Con lo que tenemos, hacemos lo que podemos"

El defensor de Banfield festejó la clasificación en la Copa Argentina, pero no se olvidó de los duros momentos transitados en el semestre.

Sergio Vittor no se guardó nada tras la clasificación en la Copa Argentina.

Sergio Vittor no se guardó nada tras la clasificación en la Copa Argentina.

Banfield cerró un semestre complicado, pero con la satisfacción de haberse metido entre los 16 mejores equipos de la Copa Argentina luego del triunfo por penales contra San Martín de Tucumán. “Fue duro para nosotros”, dijo sin tapujos el defensor Sergio Vittor, una de las voces experimentadas del plantel.

El Taladro levantó un partido que se le hizo cuesta arriba. Y, en los penales, las manos de Facundo Sanguinetti hicieron posible el pase a octavos de final, donde enfrentará a Ferro Carril Midland.

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“A mí no me extraña lo que pasa porque se nos hace todo cuesta arriba, todo difícil. Fue duro para nosotros porque con lo que tenemos hacemos lo que podemos, vamos para adelante, empujamos y el sufrimiento es lo que vieron. Es parte de esto, de decir cómo nos cuesta todo el doble”, manifestó el defensor.

Sergio Vittor: "Un premio al semestre"

Sin embargo, la victoria con Barracas Central -a pesar de no haber clasificado- sumada a esta contra el Ciruja, invitan a que después de la Copa del Mundo el panorama sea diferente.

“Así y todo, creo que fue un premio a todo el semestre de haber empujado, peleado, de sostener una situación difícil, incómoda, tanto para nosotros y Pedro (Troglio)”, sostuvo el oriundo de Villa Elisa.

Banfield
Banfield pas&oacute; a octavos en Copa Argentina.

Banfield pasó a octavos en Copa Argentina.

Con toda su experiencia, Vittor se mostró “contento por los chicos, me siento orgulloso de integrar este plantel y ojalá el siguiente semestre sea más positivo, menos duro, pero la verdad agradecido a este plantel, cuerpo técnico, a la gente, a los sanos que siempre tratan de estar y apoyar porque eso nos va a generar la energía”.

Construir un Banfield mejor

En ese sentido, apuntó: “Podemos criticar, decir un montón de cosas, pero a la larga sabemos que esto se saca de otra manera, de una forma más positiva y empujando todos para adelante. Es la única forma de salir, es una situación complicada, una de las peores de la historia y tenemos que estar todos juntos”.

Sobre la tanda de penales que clasificó a Banfield dijo que estaba seguro de que no se les escapaba. “Estaba confiado que ganábamos, más allá del nerviosismo, cuando había nueve jugadores que querían patear. Todos querían patear. A partir de ahí uno se da cuenta como es este grupo porque en las difíciles pone la cara”, argumentó.

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