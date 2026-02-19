Se debate en la Cámara de Diputados la Reforma Laboral

Live Blog Post

Discursos encendidos en Diputados

La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, les advirtió hoy a quienes “pongan el dedito para aprobar esta ley laboral esclavista” que “serán cómplices” del Gobierno y de su modelo económico.

El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño aseguró hoy que con la reforma laboral el oficialismo busca “fortalecer la dictadura patronal”.

“Saben que la mayoría de la población está en contra de la reforma laboral porque se empezó a enterar qué dice esta ley”, consideró al hacer una cuestión de privilegio al inicio de la sesión.

“Si ustedes querían eliminar los litigios van a estar inundados los tribunales y los juzgados de este país con los desastres legislativos que ustedes hacen, que hace Sturzenegger, Patricia Bullrich, los cerebros de todo este desastre que va a arrasar con lo poco que tenemos”, alertó la integrante del interbloque Unidos Mónica Frade.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró hoy que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo hoy que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que “no hay plata” para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos”.