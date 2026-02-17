El Gobierno planea convertir la reforma laboral en ley el 27 de febrero

La senadora Patricia Bullrich, al frente de las negociaciones por cambios en la reforma laboral que impulsa el Gobierno.

Lo que estará estipulado en el calendario de LLA es que luego de sesionar el próximo jueves, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión, detallaron a NA.

Si bien el lunes por la mañana, los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo.

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica.

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

El paro de la CGT contra la reforma laboral

La cúpula directiva de la CGT convocó a un paro general sin movilización para cuando se discuta la reforma en la Cámara de Diputados.

La central hará un paro nacional el día que se trate el proyecto en Diputados, con adhesión de todos los gremios del transporte, aunque sin movilización convocada de manera orgánica. De todos modos, habrá “libertad de acción” para los sindicatos del sector.