sábado 28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026
Son rumores.

Qué dijo Juliana Awada sobre los rumores de romance con Felipe VI

Separada de Mauricio Macri, Juliana Awada quedó en medio de rumores sobre un supuesto romance con el rey Felipe VI de España.

Mauricio Macri y Juliana Awada con el el Rey de España.

Mauricio Macri y Juliana Awada con el el Rey de España. 

En medio de los rumores sobre un supuesto romance con el rey Felipe VI de España luego de su separación con Mauricio Macri, Juliana Awada compartió un sugestivo mensaje en redes sociales y fue tema de debate en el programa de Moria Casán.

“A solas, cuida tu mente. En grupo, cuida tu postura. Enojado, cuida tus palabras. En los desafíos, cuida tus emociones. En el éxito, cuida tu ego”, dice el posteo que leyeron en el programa de Moria Casán en El Trece.

Al escuchar este mensaje, Moria Casán lanzó un filoso comentario. “Muy de sobrecito de azúcar”, dijo, fiel a su estilo, sobre esta publicación. “Esto directamente para mí es para Mauricio Macri”, agregó Gustavo Méndez, uno de los panelistas del ciclo.

image
El posteo de Juliana Awada.

El posteo de Juliana Awada.

El mensaje de Juliana Awada, bajo la lupa

Luego, María Fernanda Callejón dio su interpretación del mensaje de Alejandra Awada. “Para quien sea el mensaje me parece que está hablando de lo que hablás vos siempre, Moria, de la priorización absoluta de uno, de cuidarse de las cosas que uno dice, sobre todo después de un divorcio. Los divorcios, las mudanzas, las pérdidas de un ser querido, movilizan”, disparó la panelista.

“Esto lo que está diciendo es ‘Mauricio no boquees tanto’”, agregaron en el programa de Moria Casán sobre Juliana Awada sobre su presente amoroso.

El posteo aparece en un momento especialmente sensible, atravesado por versiones que relacionan a Juliana Awada con el rey Felipe VI, algo que fue desmentido desde el entorno de ella.

