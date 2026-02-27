El nuevo y emotivo video viral de un periodista partidario de Lanús y su padre

Aquino, con su gol, hizo emocionar a un hincha de Lanús.
Lanús volvió a vivir una noche mágica en el Maracaná al coronarse campeón de la Recopa Sudamericana ante el poderoso Flamengo y nuevamente un video del periodista partidario Sergio Krule junto a su padre emocionó a todos, como había pasado con el partido ante Fluminense.
El comunicador registró el momento cuando Dylan Aquino marcó el tercer gol de la victoria por 3-2 ante el Mengao en el descuento del tiempo extra y las lágrimas de su papá, otra vez, conmovieron al pueblo futbolero y le dejaron un recuerdo para toda la vida.
“¡No hay arquero! ¡No hay arquero!”, fueron las palabras de su papá mientras veía cómo Dylan Aquino dejaba en el camino a Agustín Rossi y quedaba a las puertas de un gol que iba hacer historia. Y cuando la pelota entró, no contuvo la emoción.
Con ese gol, Lanús daba el golpe y gritaba campeón en el Maracaná ante el todopoderoso Flamengo, ganándole 1-0 en la ida y 3-2 de visitante. Por eso, las lágrimas de felicidad eran imposible de controlar, disfrutando de una de las mayores alegrías que les daba el club de sus amores.
En medio de las lágrimas, y mientras todos los hinchas celebraban, padre e hijo se fundieron en un abrazo eterno que guardarán por siempre en sus memorias.
“Gracias Grana por dejarme vivir este momento inolvidable con mi Viejo”, señaló Sergio Krule desde su cuenta de X, donde subió que el video que rápidamente se viralizó y emocionó a todos.
En los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Granate dio el batacazo, al eliminar a Fluminense en el mismo estadio donde anoche gritó campeón. Tras ganar 1-0 en la ida en la Fortaleza, el equipo Pellegrino se encontró rápidamente en desventaja y resistió la envestida local hasta que Marcelino Moreno combinó con Dylan Aquino, y éste fusiló a Fabio para ponerse arriba en la serie. Los minutos finales fueron de pura tensión y cuando el árbitro pitó el final, el desahogo fue muy grande y ese preciso momento es que Krule registró junto a su padre.