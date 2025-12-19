Banfield: llega una edición nocturna del Mercado Consciente de Productores

El Mercado Consciente de Productores cierra el año con una edición navideña y nocturna en Banfield . Este fin de semana, los vecinos disfrutarán de una feria con productos saludables , shows de música y sorteos .

El evento en la Plaza Roberto Sánchez , ubicada sobre Alem y Darragueira , tendrá un horario distinto al habitual ya que en esta oportunidad se desarrollará el sábado, de 16 a 22, y el domingo, de 16 a 21. "Tenemos muchos regalos para el arbolito y un montón de opciones ricas y saludables para la mesa navideña . Estamos agradecidos por el apoyo de todo el año a quienes hacen posible que nuestro mercado siga existiendo así que los esperamos para despedir al 2025 con una edición especial", destacaron los organizadores.

En el mercado habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria.

Cada stand es atendido por productores locales autogestivos que promueven el cuidado tanto de la salud como del ambiente a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal. También armarán un patio gastronómico con opciones para merendar, cenar y compartir un lindo momento en una de las plazas emblemáticas de Banfield.

La propuesta incluirá espectáculos gratuitos para toda la familia. El sábado, a las 17, se presentará el show de circo, humor y teatro de Pablo Kabra. A las 18.45 llegará el turno de Cosas de Dúo con un variado repertorio de rock y blues, y el cierre será a las 20 con todo el ritmo y la alegría de El Alboroto Percusión.

Mientras que el domingo, a las 17, el Centro Dharma Durga Maa presentará su número de cantos devocionales para invocar la alegría, la transformación y el autoconocimiento. Por su parte, a las 19 habrá un show de música tradicional brasilera. Y tanto el sábado como el domingo, a partir de las 16, ofrecerán sesiones de tarot.

Una feria autogestiva y saludable que sigue creciendo en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente lleva 8 años de historia en Banfield.

De Fruta Madre es un emprendimiento que elabora productos orgánicos. "Arrancamos hace 10 años haciendo mermeladas para solventar un viaje. Desde ahí siguió la producción a la que se incorporaron los vinagres y cambiamos la mermelada por fruta untable, que es el mismo concepto de una mermelada pero se elabora con menos azúcar y todo de forma orgánica", expresó Esteban, que es uno de los fundadores del Mercado Consciente.

Todas las personas que este fin de semana hagan sus compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios de los productores y artesanos. También regalarán vouchers de comida.