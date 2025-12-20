sábado 20 de diciembre de 2025
Escribinos
Por qué Sabrina Rojas estalló de bronca contra América TV

Sin vueltas, Sabrina Rojas arremetió contra las autoridades de América TV por el desplante al ciclo luego de ver el video institucional de Navidad.

La conductora de Pasó en América, en ciclo de las noches del canal de Palermo, cuestionó la prácticamente nula participación que tuvieron tanto ella como su compañero Augusto Tartufoli en el especial de Navidad y no dudó en lanzar duras críticas contra los directivos de América TV.

Con su picante estilo habitual, Sabrina Rojas fue directa al opinar sobre el institucional navideño realizado con inteligencia artificial, en el que según expresó, quedaron prácticamente relegados los integrantes del staff de su programa.

Sabrina Rojas contra América TV por un video de Navidad

“Nos deben quedar, sin contar los especiales navideños, unos nueve programas”, comenzó diciendo, dejando entrever su malestar por el desplante recibido.

Y agregó con picante ironía y con una pregunta mordaz: “¿Viste cómo nos van echando de a poco? Pensé que iban a mostrar el institucional del canal en el que somos dos extras”.

Para echar más leña al fuego, la conductora fue aún más contundente y remarcó el lugar que ocupó el programa en la grilla del canal de Palermo.

“No parece que hayamos sido los conductores del prime time que bancamos acá todo lo que quisieron poner y no funcionó”, lanzó, visiblemente molesta.

Sorprendido por las declaraciones de su compañera de programa, Tartu confesó que aún no había visto el video institucional del canal, lo que dio pie a una reacción inesperada y contundente de Sabrina Rojas.

“¿No lo viste? Vamos en un bondi así… ¡No lo veas! ¡Ahorrate el disgusto!”, disparó sin filtros la mendocina a su colega sin disimular su bronca.

América TV hará una renovación en su grilla de programación para 2026 y el ciclo de Sabrina Rojas es uno de los que quedará afuera del aire.

