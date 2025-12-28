Nancy Dupláa reveló qué carreras estudió antes de convertirse en actriz

Nancy Dupláa sorprendió a todos durante su paso por Las chicas de la culpa, en El Trece , al contar detalles poco conocidos de su vida antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas de la televisión argentina y de comenzar a estudiar teatro.

Lejos de imaginar un camino ligado a la actuación, la artista confesó que comenzó dos carreras universitarias antes de encontrar su verdadera vocación. “Empecé dos carreras universitarias. La primera fue Diseño Gráfico. Hice dos años completos”, relató en el ciclo de El Trece.

De todos modos, al no sentirse del todo identificada, decidió cambiar de rumbo y probar con otra formación en su vida. “Después estudié para maestra jardinera para bebés, de 45 días a 3 años. Hice un año de eso y no me gustó”, siguió Nancy Dupláa.

Fue recién cuando se acercó al teatro que algo hizo click. “Después fui a estudiar teatro y ahí encontré otro motor”, recordó la consagrada actriz.

Nancy Dupláa volverá al teatro después de 10 años. Nancy Dupláa encontró en el teatro a su vocación.

Ese impulso marcó un antes y un después en su vida: poco tiempo más tarde, en El Trece realizó una convocatoria de actores y Nancy se presentó.

“Fui y me empezaron a llamar, a llamar y a llamar, hasta el día de hoy”, contó Nancy Dupláa, y desde entonces no paró de trabajar como actriz, su verdadera vocación y pasión.

El primer trabajo de Nancy Dupláa en televisión llegó en 1993, en el programa infantil El Agujerito Sin Fin. Sin embargo, su gran salto a la fama y su primer papel protagónico importante fueron en la exitosa serie juvenil Montaña Rusa, que la convirtió en una de las figuras más populares de su generación.