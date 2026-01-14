Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, una pareja sólida. El anillo que mostró Lali Espósito en las redes.

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat va muy encaminada, pero nadie sospechaba el tremendo anuncio de la banfileña en las redes. "Nos casamos", posteó desde la playa, junto a fotos de ellos dos y del primer plano del anillo. En cuestión de minutos ya tenía miles de likes y comentarios.

La pareja comenzó su relación a fines de 2023 y se muestran muy enamorados y sólidos. De hecho, ya tuvieron que salir a desmentir rumores de separación recientes con humor y mostrando su día a día en redes sociales, donde muestran sus vacaciones en Brasil. Se acompañan mutuamente en sus carreras, más de una vez se han viralizado video de Pedro Rosemblat bailando en los show de Lali.

Con 34 años (ella) y 35 (él), la pareja que lleva más de dos años decidieron formalizar su relación en un año que se viene intenso para Lali Espósito con dos River agotados a la vuelta de la esquina, el 6 y 7 de junio, dos fechas que se agotaron en apenas horas.

Por ahora, la pareja no dio más detalles, no se sabe ni dónde ni cuándo será la boda.

El posteo completo de Lali Espósito

