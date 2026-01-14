miércoles 14 de enero de 2026
¡Bomba!

Lali Espósito anunció que se casa con Pedro Rosemblat

La artista banfileña Lali Espósito sorprendió con un posteo que anuncia su casamiento con el periodista Pedro Rosemblat.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito, una pareja sólida.

El anillo que mostró Lali Espósito en las redes.

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat va muy encaminada, pero nadie sospechaba el tremendo anuncio de la banfileña en las redes. "Nos casamos", posteó desde la playa, junto a fotos de ellos dos y del primer plano del anillo. En cuestión de minutos ya tenía miles de likes y comentarios.

Lali Espósito no para. 
Con 34 años (ella) y 35 (él), la pareja que lleva más de dos años decidieron formalizar su relación en un año que se viene intenso para Lali Espósito con dos River agotados a la vuelta de la esquina, el 6 y 7 de junio, dos fechas que se agotaron en apenas horas.

Por ahora, la pareja no dio más detalles, no se sabe ni dónde ni cuándo será la boda.

El posteo completo de Lali Espósito

