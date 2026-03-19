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19 de marzo de 2026
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Presentan una obra de teatro póstuma de Enrique Symns

Se trata del libro "Un guión para Tinelli", una comedia teatral inédita de Enrique Symns, lanzado por la editorial Los Pixeles Muertos.

Presentan un trabajo inédito de Enrique Symns.&nbsp;

Presentan un trabajo inédito de Enrique Symns. 

El viernes a las 18.30 se presenta el libro "Un guión para Tinelli" en el Patio de los Naranjos del Centro Cultural Recoleta, una comedia teatral inédita de Enrique Symns que fue publicada por el sello Los Píxeles Muertos.

La mesa estará integrada por los escritores Rodolfo Palacios y Ricardo Ragendorfer, la productora teatral María Maratea, el editor Gustavo Episcopo y los periodistas Santiago Beretta y Julián Berenguel, quien prologó la obra.

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Una comedia teatral inédita de Enrique Symns.

Una comedia teatral inédita de Enrique Symns.

La obra de teatro póstuma de Enrique Symns

La publicación de este inédito libro busca dar a conocer ese texto perdido de Enrique Symns, a 20 años de su estreno original sobre las tablas y a 3 de la partida del autor.

El Enrique Symns dramaturgo trabaja sobre los mismos temas y materiales que sus libros y textos en la Cerdos&Peces, pero en clave cómica, con un humor negro visceral y su tono políticamente incorrecto.

Hubo dos presentaciones previas en la Feria Sudaka Lomas de Zamora y en la librería La Libre de San Telmo, donde se representaron fragmentos de la obra a cargo de Leandro Menendez, Fabio Quinteros y Nico Lavallol y Poroto Riera recitó sus poemas. Además, estuvo presente Héctor Ledo, personaje de la obra y, a su vez, actor y director de la puesta en escena allá por 2006.

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