sábado 27 de junio de 2026
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27 de junio de 2026
Sin vueltas.

Julieta Poggio reveló quién es el jugador de la Selección Argentina que más le gusta

Julieta Poggio está cubriendo el Mundial 2026 para un streaming y eligió al futbolista más apuesto del plantel de la Selección Argentina.

Julieta Poggio, en el Mundial 2026.&nbsp;

Julieta Poggio, en el Mundial 2026. 

Julieta Poggio está siguiendo Mundial 2026 instalada en la ciudad desde Miami, donde cubre el torneo para La Casa Streaming. Además, la ex Gran Hermano se animó a contar quién es el jugador más fachero del plantel de la Selección Argentina.

Todo surgió durante un móvil con Dupla Técnica, donde la influencer reconoció que no es gran apasionada del fútbol pero que este Mundial 2026 la entusiasmóde otra manera.

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“A mí me gusta esto, me gusta estar acá con todos mis amigos. No soy mucho de mirar fútbol, pero el Mundial me encanta”, confesó Julieta Poggio.

La confesión de Julieta Poggio

Cuando le preguntaron qué le depara al equipo de Lionel Scaloni en el certamen, Julieta Poggio no se anduvo con vueltas: “Para ganar”. Y sobre el capitán fue igual de contundente: “Lionel Messi es un dios, real”, sentenció la ex Gran Hermano.

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Julieta Poggio eligió a Leandro Paredes.

Julieta Poggio eligió a Leandro Paredes.

Mientras que cuando le consultaron con qué pareja de futbolistas se quedaría. Sin dudar, Julieta Poggio eligió a Tini Stoessel, con quien mantiene un buen vínculo al igual que con Rodrigo de Paul.

Pero el momento más esperado llegó al final: “¿Quién es el futbolista más fachero?”. Tras unos segundos, la respuesta fue: “Puede ser Paredes”, refiriéndose a Leandro Paredes.

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