Juan Botana lleva el Festival de Poesía a tres espacios

El clásico Festival de Poesía de Juan Botana llega al Palacio Lezama, y seguirá durante el resto del año en el Bar Notable, La Flor de Barracas, en el Teatro El Fino, en el Jardín Botánico y en otros escenarios, donde poetas compartirán sus poemas a través de un micrófono abierto.

En el Palacio Lezama estará el viernes 26 de junio, de 17 a 20 en Av. Martín García 346, Auditorio, en La Boca, en Capital, con entrada gratuita. El resto del año seguirá el sábado 4 de julio, de 17 a 20 en La Flor de Barracas, de Av. Suárez 2095, en Barracas, con entrada gratuita, y el sábado 18 de julio, de 17 a 20 en el Teatro El Fino, de Paraná 673 p.1, San Nicolás, con entrada gratuita; y a partir de septiembre en el Jardín Botánico Carlos Thays, de Av. Santa Fe 3951, en Palermo, y en otros escenarios.

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Participarán poetas de la ciudad de Buenos Aires, Banfield , Lincoln, Vicente López, Remedios de Escalada, Lomas de Zamora , Lanús, Ramos Mejía, Moreno, Tigre, Mar del Plata, Florencio Varela, Pilar, Escobar, Morón y Castelar. También se sumarán a los encuentros desde México, España, Italia, Perú, Colombia, Venezuela y Sri Lanka.

Para ser parte de los festivales hay que anotarse en los eventos de Facebook (Palacio Lezama, La Flor de Barracas y/o Teatro El Fino) a través de las redes de Juan Botana o enviando un WhatsApp al 1161817440.

Juan Botana será el presentador

Juan Botana hará de presentador y leerá poemas de su libro “Flores plebeyas” y adelantará otros de su próximo libro para dar luego paso al Festival de Poesía.

Los interesados en participar del encuentro deberán poner “asistiré” en los eventos de Facebook siempre que puedan concurrir el 26 de junio y el 4 y 18 de julio y publicar sus poemas para conocerlos en el grupo de Facebook del Festival de Poesía.

“En los festivales leen infinidad de poetas, con un récord de público de 300 personas entre participantes y público. En junio y julio le sumamos tres fechas para que más poetas y artistas puedan participar, y recuperar el Palacio Lezama, los Bares Notables y los teatros independientes como espacios para la poesía y la expresión cultural”, expresó Juan Botana.