Ariel Ardit vuelve a presentar su disco en homenaje a Sandro

El cantor Ariel Ardit vuelve a presentar su disco “Sandro Así”, donde interpreta los grandes clásicos del repertorio del ex vecino de Banfield. El sale a escena con un disco dedicado al repertorio del Gitano, con una interpretación personal y contemporánea.

La nueva cita con los clásicos de Sandro en vivo será los sábados 8 y 15 de agosto a las 22 en el Torquato Tasso , el reducto ubicado en Defensa 1575, en San Telmo.

En este flamante trabajo el reconocido intérprete de tango realiza una nueva apuesta en su trayectoria al sumergirse en el cancionero de Sandro, abordándolo desde una búsqueda expresiva propia, lejos del homenaje literal o la imitación.

“Sandro Así”, recientemente nominado a los premios Gardel 2026 en la categoría "Mejor disco conceptual", propone un diálogo entre el universo musical de Sandro y la identidad artística de Ariel Ardit.

Desde una lectura personal de ese repertorio, el cantante lo incorpora a su propio lenguaje interpretativo. En esta presentación estará acompañado por Andrés Linetzky (piano), Ramiro Boero (bandoneón), Ushi Cerviño (guitarra), Pablo Guzmán (bajo) y Matías Sabagh (batería).

Ariel Ardit y su recuerdo de Sandro

Según Ariel Ardit, este disco con los temas de Sandro “brota en un momento especial de búsqueda como intérprete, de una necesidad expresiva diferente. Luego de explorar sin saber qué, en una neblina que parecía no disiparse, en un espectáculo que hacíamos con Lidia Borda, propuse cantar cada uno un tema de Sandro y allí estaba”.

“Sentí en el cuerpo la misma sensación de algo vivo que me brotaba genuino y familiar, como el Tango, que fue lo que canté siempre. No podría cantar algo que no comprometa mis sentimientos”, sentencia.

Y agrega “Y estaba allí conmigo Sandro, como expresión antes que nada, ni nadie. A mis 4 años mi madre, cantante de folklore, y mis tíos, cómicos imitadores, ofrecían un espectáculo en el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba; allí ellos me empujaron a mi debut artístico, imitando a Sandro, como un juego, como una travesura. No había que buscar tan lejos”.