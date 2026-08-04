martes 04 de agosto de 2026
Escribinos
4 de agosto de 2026
Para agendar.

Ariel Ardit vuelve a presentar su disco en homenaje a Sandro

Ariel Ardit, destacado cantor de tango, sale a escena nuevamente con su disco dedicado a reinterpretar los grandes clásicos de Sandro.

Ariel Ardit interpreta los clásicos de Sandro.&nbsp;

Ariel Ardit interpreta los clásicos de Sandro. 

La nueva cita con los clásicos de Sandro en vivo será los sábados 8 y 15 de agosto a las 22 en el Torquato Tasso, el reducto ubicado en Defensa 1575, en San Telmo.

Lee además
Jairo y Sandro, grandes amigos. 
Rescate emotivo.

Jairo contó por qué Sandro lo llamaba siempre a la misma hora

Dave Evnas en la Plaza Roberto Sánchez. 
Soy tu fan.

Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, le rindió honores a Sandro
Ariel Ardit presenta su disco

Ariel Ardit presenta su disco "Sandro Así".

En este flamante trabajo el reconocido intérprete de tango realiza una nueva apuesta en su trayectoria al sumergirse en el cancionero de Sandro, abordándolo desde una búsqueda expresiva propia, lejos del homenaje literal o la imitación.

“Sandro Así”, recientemente nominado a los premios Gardel 2026 en la categoría "Mejor disco conceptual", propone un diálogo entre el universo musical de Sandro y la identidad artística de Ariel Ardit.

Desde una lectura personal de ese repertorio, el cantante lo incorpora a su propio lenguaje interpretativo. En esta presentación estará acompañado por Andrés Linetzky (piano), Ramiro Boero (bandoneón), Ushi Cerviño (guitarra), Pablo Guzmán (bajo) y Matías Sabagh (batería).

Ariel Ardit y su recuerdo de Sandro

Según Ariel Ardit, este disco con los temas de Sandro “brota en un momento especial de búsqueda como intérprete, de una necesidad expresiva diferente. Luego de explorar sin saber qué, en una neblina que parecía no disiparse, en un espectáculo que hacíamos con Lidia Borda, propuse cantar cada uno un tema de Sandro y allí estaba”.

“Sentí en el cuerpo la misma sensación de algo vivo que me brotaba genuino y familiar, como el Tango, que fue lo que canté siempre. No podría cantar algo que no comprometa mis sentimientos”, sentencia.

Y agrega “Y estaba allí conmigo Sandro, como expresión antes que nada, ni nadie. A mis 4 años mi madre, cantante de folklore, y mis tíos, cómicos imitadores, ofrecían un espectáculo en el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba; allí ellos me empujaron a mi debut artístico, imitando a Sandro, como un juego, como una travesura. No había que buscar tan lejos”.

Temas
Seguí leyendo

Jairo contó por qué Sandro lo llamaba siempre a la misma hora

Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, le rindió honores a Sandro

Cómo fue el apasionado romance de Sandro y Tita Russ

Cuándo estará disponible en Netflix la saga de The Walking Dead

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Candela denunció a Facundo Moyano.  video
Escándalo.

Quién es Candela Arizaga, la influencer y modelo que denunció a Moyano

Las más leídas

Te Puede Interesar

La Universidad de Lanús abrió un taller gratuito sobre Inteligencia Artificial para mayores de 55 años.
Cómo anotarse.

La UNLa abrió un taller gratuito sobre IA para mayores de 55 años