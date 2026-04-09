Asesinó a puñaladas a un recolector de basura en Parque Barón y está prófugo hace nueve meses

Alejandro Ricardo Márquez , considerado el autor del crimen del recolector de basura Ignacio Cabrera , sigue prófugo a casi nueve meses del brutal ataque a puñaladas cometido luego de una pelea previa entre ambos que habría originado la presunta venganza.

A pesar de que el acusasdo fue identificado, la Justicia aún no logró dar con su paradero. Se trata de un hombre de 52 años, sobre quien pesa un pedido de captura vigente desde julio del 2025.

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En paralelo, familiares de Cabrera denunciaron haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios a través de redes sociales, provenientes de perfiles falsos. En uno de los intercambios difundidos, se lee una frase que generó fuerte indignación: “Salió de diez la jugada, lo pasé a valores”.

Si bien en un primer momento circuló la versión de que el sospechoso podría estar ocultándose en el mismo barrio, esa hipótesis fue descartada por los investigadores. No obstante, la falta de avances concretos en su localización alimenta las sospechas de que podría contar con ayuda de su entorno para mantenerse prófugo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/1948800870356848738&partner=&hide_thread=false La pelea que habría motivado la venganza del presunto autor del crimen de Ignacio Cabrera, el recolector de basura apuñalado en Parque Barón. pic.twitter.com/R1i6wRQ3WB — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 25, 2025

El crimen de ignacio Cabrera

Según la investigación, Ignacio Cabrera, de 36 años, se encontraba trabajando el 10 de julio en la intersección de las calles Madrid y Meléndez Valdez. En ese contexto, fue interceptado por Márquez, quien lo habría saludado antes de atacarlo por la espalda con un arma blanca.

Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud con graves heridas en órganos vitales. Doce días después, falleció.

El expediente, que inicialmente fue caratulado como “homicidio en grado de tentativa”, fue recaratulado como homicidio tras confirmarse el deceso de Cabrera. La causa es investigada por la UFI 1 de Lomas de Zamora.