Por qué Ximena Capristo le "hizo la cruz" a Paula Chaves

Ximena Capristo terminó muy angustiada después de contar, por primera vez, por qué se terminó su amistad con Paula Chaves debido a un “chiste de mal gusto” sobre su hijo Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti , por parte de la modelo.

“Tenés los ojos llenos de lágrimas”, le dijo Yanina Latorre , en SQP en América TV , a Ximena Capristo cuando habló de Paula Chavés . Según explicó, con el tiempo también se sumaron diferencias personales y laborales entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso , lo que terminó de quebrar la relación.

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Ximena Capristo contó cuál fue detonante de su pelea con Paula Chaves. “Me hizo un comentario de mi hijo que no me gustó. A partir de ahí le hice la cruz. Ella puede decir que es mentira, pero sabe muy bien el comentario que hizo. Desde ahí, nunca más”, dijo.

Y siguió, con angustia: “Dijo algo como un chiste que no me gustó. Mi bebé tenía meses. Habló de una situación que no me gustó y le hice la cruz”.

“Lo hablamos en el momento y me dijo que era un chiste”, agregó la ex participante de Gran Hermano sobre el tema. Yanina Latorre acotó para poner picante al debate: “Ella, si te metés con uno de sus hijos, te mata. Es como yo”.

Sin título-1 Ximena Capristo fulminó a Paula Chaves.

Y entonces Ximena Capristo prosiguió con su versión: “Me dijo que era un chiste, pero se me cruzó. Después se terminó la amistad por algo de Pedro con Gustavo”.

“O sea que ella hizo un chiste de un bebé recién nacido”, dijo Yanina Latorre y ante la respuesta afirmativa de su panelista cerró: “¿Muy fuerte?”.

“Aparte, sabiendo todo el dolor que tuve en el proceso previo a tener a Félix, que fue muy difícil. Lo busqué cuatro años. Nosotras ya nos conocíamos y que surja esta situación fue doloroso”, agregó Ximena Capristo.

“Yo no hice tratamientos, pero lo buscamos muchísimo. Mi meta era hasta los 40; si a los 40 no conseguía quedar embarazada, iba a hacer un tratamiento”, contó.