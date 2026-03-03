La joven escritora de Turdera que se destaca en el dark romance: de qué se trata

Eliana Merlo Figueroa vive con su familia en Turdera y tiene en claro lo que desea para su futuro.

La pasión por la literatura es lo que marcó el presente de Eliana Merlo Figuera (22) que vive en Turdera y cuenta con su propia comunidad que la sigue en las redes para leer sus novelas y poemas de un género poco explorado y del cual no hay tanto material como es el "dark romance".

Eliana trabaja en un local, estudia música en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield , además de poner todo su talento y pasión en la literatura. "El escribir lo tengo de chica. Siempre me decían que era muy elocuente y fantasiosa. Me interesaban mucho los cuentos, las historias. Recuerdo que tenía un tío con el que armábamos historia sobre un monstruo y luego lo relatábamos entre varios cómo seguía", recordó sobre como surge la escritura en su vida.

El lado artístico es sin duda en lo que más se siente cómoda la joven de Turdera ya que además estudia para ser profesora de piano. "Siempre me interesó ese tipo de expresión, porque gracias a escribir pude expresar todo lo que tenía dentro. Hoy gracias a querer contar algo que solo pasaba en mi cabeza, conocí una red social donde público varias novelas y tengo una comunidad hermosa que me respalda y me dan el apoyo para seguir escribiendo", describió sobre lo que la empuja a Eliana a seguir perfeccionando cada una de sus obras.

El camino de la escritura comenzó para Eliana a través de compartir en una red social de interacción internacional, un poemario que también lo publicó en TikTok. "Esa primera publicación me ayudó y me dio el respaldo para que las novelas se conocieran luego de los poemas", resaltó.

Pero, lo que se destaca de la joven que vive con sus padres y sus hermanos en Turdera es que sus novelas están basadas en la área del "dark romance" que es un sub género del romance, según comentó Eliana.

Una de las novelas con más comentarios, interacciones no sólo en el país, también en países vecinos y de Latinoamérica es su obra "Jardín del Edén", una trilogía safica. "Trata de un romance entre mujeres que es la área que más me gusta jugar a la hora de crear", confesó.

Lleva la bandera de un género poco explorado, pero muy buscado

Desde que comenzó a escribir se resaltó por abordar un género que no cuenta con demasiado material, pero que es muy buscado por un público amplio, pero ella misma explicó como surge escribir sobre romance sáfico o dark: "Cómo escritora y mujer participe de la comunidad LGBT, me daba tristeza la poca visibilidad y material de romance safico que podía encontrar en tanto la plataforma o en general, por eso, quise escribir, aportar y también visibilizar el género".

El objetivo fue más que cumplido y aseguró que sigue por ese camino largo, pero que la emociona por la llegada y la repercusión que ha tenido por ejemplo con Jardín del Edén. "Se trata de una forma de decir, estás historias también valen y son buenas".

El romance sáfico abarca historias de amor entre mujeres (lesbianas, bisexuales, queer), popularizándose en géneros como fantasía, contemporáneo y new adult, pero hay pocas opciones en español. "Tengo otras novelas de comedia romántica, y romance deportivo en proceso, pero todas sáficas", recalcó.

Gracias al Jardín del Edén se creó una comunidad que se llama Edénverse. "Me fascina, me encanta el cariño que le dan a mí y a la trilogía. Es una novela para mayores de 21 años por varios temas delicados que toca, siento que muchos podrían darle una oportunidad", compartió sobre la posibilidad de poder captar un público más amplio.

Sólo la primera novela tiene 150 mil vistas que habla del apoyo, la lucha y la persistencia que le aportó a su obra, la joven autora que se autodefine como una mujer de mentalidad libre y amplia. "Creo que el ser humano debe experimentar y conocer su cuerpo y mente para saber cómo quiere vivir. A veces nos da miedo las cosas que no entendemos y juzgamos rápido", agregó sobre los tabúes que aún existen en la sociedad y agregó: "No puedo mirar al costado, siempre me van a ver compartiendo y apoyando tanto otros creadores de contenido, escritores o personas que como yo, tratan de romper con los estereotipos".

El futuro y su deseo de participar en ferias del libro

Sobre lo que anhela para su futuro aseguró que está trabajando duro en el camino para llegar a la editorial. "Sucede que soy bastante perfeccionista y me gusta trabajar mucho la base, la historia, la relación de personajes que se sienta humana. Jardín del Edén va a salir en algún momento en físico y quiero que sea perfecto o lo más cercano a la conformidad propia", contó.

Su pasión por la escritura no la va abandonar, aunque también sueña dedicarse al mundo de la música porque está estudiando para recibirse de profesora. "Amo escribir y la música, siempre lo supe aunque me costó aceptarlo. Con mi familia tuvimos una lucha larga con todo los estereotipos y prejuicios sobre esto de 'vivir del arte', pero si uno no vive de lo que le gusta ¿para que está viviendo?", reflexionó.

Uno de sus sueños que espera cumplirlo en un futuro cercano es ser participe de las ferias de libro "tanto de Argentina y a nivel internacional", manifestó porque su comunidad está por toda Latinoamérica, "quiero darles el cariño en sus países algún día".

La seguridad de Eliana y la decisión de poder dedicarse de lleno al arte es un hecho. "Ya sé que escribir no solo es un hobbie, pero tengo un camino largo para hacerlo parte de mi. Cómo también para ser profesora de música".

A través del arte, sus conocimientos y dedicarse a un área que no está visibilizada por la masividad del público en la literatura, Eliana se propuso alzar su voz, que se escuche el mensaje que quiere transmitir: "Quiero poder decir todo lo que está dentro de mi cabeza y mi corazón, crear vida en la música o letras, la conexión humana es sumamente importante, ¿qué somos sin el otro?, nada", concluyó la joven con un amplio futuro por delante.