La AFA negó deudas fiscales y anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a Chiqui Tapia

El texto surge en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria al presidente Claudio “Chiqui” Tapia , al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales. La AFA sostiene que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.

Ya plantearon el argumento ante la Justicia y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. En este contexto, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanzaría al resto de las categorías del fútbol argentino.

Al salir de la reunión en el predio Lionel Andrés Messi, Tapia fue claro: “AFA somos todos”.

Respaldo institucional a las autoridades AFA

Los impulsores de esta impactante decisión, que abarca a todas las categorías del fútbol argentino, explican que se trata de una huelga por "los embates del ARCA y el juez Amarante Diego contra la AFA". Pero también es una señal de respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.

La situación se da además en medio de otros frentes judiciales que involucran a la entidad, lo que profundiza la tensión entre el organismo, el ente recaudador y la Justicia.

De qué se acusa a las autoridades de la AFA

La causa, tramitada en el fuero Penal Económico, investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación impulsada por ARCA (ex AFIP), esos montos habrían sido retenidos por la AFA pero no depositados dentro de los plazos legales, lo que podría configurar un delito penal tributario.

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y aseguraron en un comunicado oficial que no existe deuda exigible, ya que las obligaciones fiscales —según sostienen— fueron pagadas de manera voluntaria antes de su vencimiento.