Pedro Troglio, en la previa de River-Banfield: "Sería una locura que Gallardo no siguiera"

Banfield se prepara para visitar a un River inmerso en una crisis futbolística, que tiene a Marcelo Gallardo analizando su continuidad. En ese contexto, Pedro Troglio , técnico del Taladro, dio su punto de vista sobre el rival y la situación del Muñeco.

El Millonario atraviesa horas decisivas después de un flojísimo comienzo en el Torneo Apertura, en el que sumó dos victorias, un empate y tres derrotas consecutivas. En lo deportivo llegará muy golpeado al partido con Banfield en el Monumental, pero lo más importante pasa por la decisión de Gallardo: ¿sigue en River o se va?

Mientras el Muñeco define su continuidad, Troglio opinó al respecto y no dudó en respaldarlo. “Esto de que Gallardo siga o no siga… De parte mía sería una locura que no siguiera y que se discuta hoy al entrenador más ganador de la historia. Me llama la atención”, comenzó el entrenador en diálogo con TyC Sports.

“ No creo tampoco que Marcelo deje de lado esto porque está convencido , pero bueno, a veces pasan por decisiones del momento y veremos qué es lo que sucede”, agregó el DT, que prefiere abstraerse del tema y no confiarse en el mal momento del rival.

“En cuanto a qué prefiero, me ha tocado enfrentar a River en todas las circunstancias posibles. Puede venir muy mal y pegarte un baile bárbaro o puede venir muy bien y tener un mal partido”, aclaró Troglio, y sentenció: “Nosotros vamos sabiendo que vamos a enfrentar a un gran equipo y que va a ser muy duro. Nunca pensamos que ‘Uy, viene mal, capaz que ganamos’. No, viene mal y capaz que te ganan, esa es la realidad. Intentaremos hacer un buen partido para que eso no pase”.

Banfield llega envalentonado

tiziano perrotta banfield Tiziano Perrotta convirtió sus primeros goles con la camiseta de Banfield.

El sábado pasado, Banfield cortó una racha de dos derrotas consectutivas con una contundente goleada 3-0 ante Newell's en el Estadio Florencio Sola. Un doblete de Tiziano Perrotta y un gol de Mauro Méndez decoraron el triunfo en condición de local.

Con esta victoria, el Taladro alcanzó los 7 puntos y logró meterse entre los primeros ocho clasificados a los playoffs del Torneo Apertura. Ahora intentará aprovechar ese envión para un duro compromiso en el Monumental ante River.