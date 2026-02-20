Sanción confirmada para el DT de Banfield: ¿podrá dirigir Pedro Troglio ante Newell's?

El entrenador de Banfield , Pedro Troglio , fue expulsado por el árbitro Pablo Dóvalo en la derrota por 2-0 frente a Racing por la fecha 5 del Torneo Apertura y este jueves se conoció la sanción que recibió del Tribunal de Disciplina de la AFA.

En un partido marcado por los polémicos fallos del réferi, entre ellos el gol anulado a Ignacio Pais en el comienzo del encuentro, Troglio recibió a la roja a los 31 minutos del primer tiempo y tuvo que ver el resto del match afuera desde la platea del estadio Florencio Sola .

Tras la expulsión, y luego de los correspondientes descargos, el Tribunal de Disciplina de la AFA tomó una decisión y la dio a conocer este jueves a través del boletín oficial de la casa madre del fútbol argentino.

El DT de Banfield, de acuerdo a lo que dice el informe, fue suspendido por una fecha por exceso verbal ante la terna arbitral del último partido, aunque si paga la multa de $840.000 podrá estar presente en el partido de este sábado ante Newell’s en Rosario.

banfield-racing Banfield perdió con Racing en el estadio Florencio Sola.

La misma sanción recibió Gustavo Reggi, ayudante de campo de Troglio, quien también fue informado por el árbitro Dóvalo.

Banfield, y un partido clave ante Newell’s

Para el Taladro, el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura resulta clave, y más tras las últimas dos derrotas: 1-0 ante Belgrano, en Córdoba, y la reciente frente a la Academia. Por eso, la presencia de Troglio en el Coloso Marcelo Bielsa es vital para el Taladro, teniendo en cuenta que es un cruce importante por la tabla de los promedios.

Banfield, con 80 puntos, se encuentra cuatro puntos debajo de la Lepra, que suma 84, y este partido será fundamental para acortar la distancia. Sin embargo, una derrota lo alejaría y le daría más respiro al conjunto rosarino en la lucha por el evitar el descenso. Es por eso que Pedro Troglio pagará la multa y dirigirá en un cruce trascendental para su equipo.