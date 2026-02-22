Danilo Arboleda, el referente de los más jóvenes en Banfield: "Les digo que luchen, que esto no es fácil"

Danilo Arboleda ya se convierte en referente para los más jóvenes del plantel de Banfield.

Banfield tuvo un sábado no sólo de paz sino de mucha alegría, gracias a la victoria contundente por 3-0 sobre Newell's por la sexta fecha del Torneo Apertura. Sin duda, fue la tarde-noche soñada para Tiziano Perrota, quien convirtió un doblete. Uno de los referentes del plantel, Danilo Arboleda, se refirió al crecimiento de los más jóvenes y a su ascendencia sobre ellos.

"Pienso que todos somos referentes, en entrenamientos y en el campo. Les digo que luchen, que esto no es fácil. A Perrotta lo felicito por los dos goles", comentó el zaguero central del Taladro en zona mixta post goleada sobre La Lepra.

Asimismo, Danilo Arboleda le agradeció a los hinchas de Banfield por el reconocimiento a su entrega y a la ovación. "A la gente le digo gracias por el apoyo. Pienso que es para todos la verdad, por todo lo que hacemos dentro de la cancha", expresó.

River en el Monumental, el próximo objetov de Banfield Ahora, mirando hacia adelante, a Banfield se le aparece River. Si bien ir al Monumental siempre representa una visita de alto riesgo, no es el mejor momento precisamente del equipo de Marcelo Gallardo. Y Danilo Arboleda lo sabe. "Ya mañana vamos a preparar todo para el próximo partido contra River", adelantó.

