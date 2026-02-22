domingo 22 de febrero de 2026
Escribinos
22 de febrero de 2026
Noche redonda.

Danilo Arboleda, el referente de los más jóvenes en Banfield: "Les digo que luchen, que esto no es fácil"

Danilo Arboleda habló luego del contundente triunfo de Banfield sobre Newell's y respondió sobre su rol de referente para los más jóvenes del plantel.

Danilo Arboleda ya se convierte en referente para los más jóvenes del plantel de Banfield.&nbsp;

Danilo Arboleda ya se convierte en referente para los más jóvenes del plantel de Banfield. 

Banfield tuvo un sábado no sólo de paz sino de mucha alegría, gracias a la victoria contundente por 3-0 sobre Newell's por la sexta fecha del Torneo Apertura. Sin duda, fue la tarde-noche soñada para Tiziano Perrota, quien convirtió un doblete. Uno de los referentes del plantel, Danilo Arboleda, se refirió al crecimiento de los más jóvenes y a su ascendencia sobre ellos.

"Pienso que todos somos referentes, en entrenamientos y en el campo. Les digo que luchen, que esto no es fácil. A Perrotta lo felicito por los dos goles", comentó el zaguero central del Taladro en zona mixta post goleada sobre La Lepra.

Lee además
Banfield recibió público visitante ante Racing y ganó dinero.
En números, saldo a favor.

La impactante cifra que recaudó Banfield por recibir hinchas de Racing
El DT de Banfield fue expulsado por Pablo Dóvalo.
Todo definido.

Sanción confirmada para el DT de Banfield: ¿podrá dirigir Pedro Troglio ante Newell's?

Asimismo, Danilo Arboleda le agradeció a los hinchas de Banfield por el reconocimiento a su entrega y a la ovación. "A la gente le digo gracias por el apoyo. Pienso que es para todos la verdad, por todo lo que hacemos dentro de la cancha", expresó.

River en el Monumental, el próximo objetov de Banfield

Ahora, mirando hacia adelante, a Banfield se le aparece River. Si bien ir al Monumental siempre representa una visita de alto riesgo, no es el mejor momento precisamente del equipo de Marcelo Gallardo. Y Danilo Arboleda lo sabe. "Ya mañana vamos a preparar todo para el próximo partido contra River", adelantó.

.

Temas
Seguí leyendo

La impactante cifra que recaudó Banfield por recibir hinchas de Racing

Sanción confirmada para el DT de Banfield: ¿podrá dirigir Pedro Troglio ante Newell's?

Banfield venció a Newell's con autoridad: ganó una final en la lucha de abajo

Reprogramaron los horarios de Banfield, Temperley y Los Andes

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los Andes va por su primera victoria en el año.
Por una victoria necesaria.

Los Andes enfrenta a Ciudad de Bolívar con la misión de cortar su sequía de visitante

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se trata de un taller para adultos con ganas de pasarla bien y aprender a bailar folklore en Banfield.
Inscripción abierta.

Vuelven las clases de folklore de la mano de los creadores del ballet Alma Azul