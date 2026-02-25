Lomas: recordaron a una víctima de gatillo fácil y violencia institucional

Martín Alejandro Aranda fue asesinado por un ex militar en un crimen de gatillo fácil y violencia institucional que conmovió a Lomas de Zamora . Para recordarlo, su familia organizó un homenaje junto a autoridades locales y organizaciones de Derechos Humanos .

El encuentro se llevó a cabo en la Plazoleta Martín Aranda , ubicada en el cruce de Colombres y Presidente Perón, donde colocaron una nueva placa para mantener viva la memoria. "A 17 años de su asesinato participamos del acto para homenajear a Martín y reafirmar la necesidad de profundizar la lucha contra la violencia institucional como garantía de los Derechos Humanos, fortalecer las políticas públicas de prevención y garantizar el acceso a la Justicia para que estos hechos no se repitan", remarcaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

La jornada tuvo la participación de Alicia Ramírez , la mamá de Martín que lleva muchos años luchando contra la violencia institucional. También estuvieron el papá y los hermanos junto a funcionarios municipales y provinciales, concejales, el abogado de la familia Aranda y familiares de víctimas de violencia institucional.

Martín Aranda tenía 19 años cuando fue asesinado el 31 de enero de 2009 en la calle Sixto Fernández al 2300. Mientras charlaba con un grupo de personas para invitarlas a su cumpleaños, dos hombres pasaron por el lugar en moto y el que iba de acompañante tiró entre 13 y 15 disparos. Martín, que fue baleado en el brazo y la espalda, murió antes de poder recibir asistencia médica.

homenaje martin aranda4 Colocaron una nueva placa para mantener viva la memoria.

Por el crimen fue condenado a 22 de prisión Matías Domed, un ex militar y miembro del Ejército que ya tenía antecedentes penales por robo y abuso de armas. Mientras que Emiliano Echegaray, cómplice del asesinato, fue absuelto a pesar de las pruebas que había en su contra.

Otro caso emblemático de gatillo fácil en Lomas de Zamora

Ocurrida el 8 de mayo de 1987, la Masacre de Budge fue el primer caso de gatillo fácil desde la vuelta de la democracia. Agustín "El Negro" Olivera, Oscar Aredes y Roberto "Willy" Argañaraz eran tres jóvenes que estaban charlando en la esquina de su barrio cuando fueron asesinados por policías de la Bonaerense, quienes luego simularon un enfrentamiento inexistente para alterar la escena del crimen.

Vecinas y vecinos se organizaron para reclamar, lograr justicia e instalar en la agenda política la denuncia de sucesos de la misma naturaleza. Esto fue clave para desnaturalizar prácticas de las fuerzas de seguridad que violan los derechos humanos como las ejecuciones sumarias, torturas y malos tratos (físicos y psicológicos), detenciones ilegales, razzias, hostigamiento y también la desaparición forzada de personas en los barrios populares.

Trece años más tarde, los policías involucrados recibieron una primera condena. Sin embargo, el juicio fue anulado y recién en 1994 se desarrolló un nuevo juicio en el que fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple.