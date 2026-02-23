Dejó Temperley, se fue a Córdoba y creó un espacio dedicado a la cultura

Siempre con el compromiso de llevar la cultura y el arte de artistas populares a lo más alto es que el lomense, que vivió siempre en Temperley , Pablo Sonzini (60) creó un lugar único en Los Hornillos, Córdob a. "Cielito Lindo" es una propuesta íntima, de integración con el entorno natural y una forma de encuentro humano.

La relación con el mundo artístico siempre estuvo presente en cada paso de la vida de Sonzini: "Soy músico, gestor cultural, artista escénico y productor independiente", contó Pablo que nació en Llavallol , pero vivió en Temperley 40 años.

En Lomas de Zamora trabajó en el Club Atlético Temperley , en la concesión del buffet, un lugar que, además de su función cotidiana, le permitió establecer vínculos con numerosos artistas, músicos y trabajadores de la cultura que visitan el club por distintas circunstancias.

También, hizo un trabajo que lo preparó para lo que luego llevó a Córdoba : "Fui docente por más de 10 años de Educación Artística en distintas instituciones de Lomas y en barrios como Olimpo, y Albertina, donde trabajé con niños a través de propuestas pedagógicas siempre vinculadas a la expresión, la creatividad y lo lúdico".

Pero, con todo ese bagaje de aprendizaje y de perfeccionarse artísticamente, decidió a sus 39 años mudarse a Traslasierra, Córdoba para crear un lugar que no se parece a ningún otro y que ha sido visitado por grandes artistas de todos lados. Además, es un lugar de residencia para esas personas que tocan en el lugar. Un lugar único donde se fusiona el arte, la cultura y el valor del contacto y la comunicación humana que, en tiempos de IA parece perderse rápidamente.

De Temperley a generar y acompañar procesos artísticos

"Cielito Lindo" nació con el objetivo de continuar su trabajo y plasmar sus conocimientos, pero en un lugar donde la naturaleza es el primer incentivo y el mejor atractivo de quien visita el espacio.

"El lugar es un espacio de música, teatro y hospedaje. Los artistas que tocan en Cielito Lindo se pueden quedar a pasar tiempo, disfrutar de la naturaleza y además ensayar y tocar junto a colegas", destacó sobre el lugar que tiene ese plus porque cuenta con habitaciones de hospedaje.

Ensayos, comidas, charlas y experiencias, luego permiten que cada función sea única: "Esa dinámica y encuentro entre artistas es un fundamental para presentar un proceso cultural amplio, donde el tiempo y la convivencia forman parte central de la propuesta", detalló Pablo que, además es clown y payaso y ofrece espectáculos de humor, mimo y clown tanto en Argentina como en el exterior.

Pero, por el escenario de Cielito Lindo Córdoba pasaron artistas consagrados y emergentes, nacionales e internacionales. Todos coinciden en que en dicho espacio encuentran cercanía, escucha y libertad creativa. "Más que un escenario, el lugar funciona como una casa cultural abierta", aseguró el fundador.

Algunas de las atracciones del lugar son: recitales íntimos y acústicos, folklore argentino y latinoamericano, tango, canción de autor y rock, presentaciones de discos y proyectos independientes. También brindan funciones de teatro independiente, unipersonales, narración oral y espectáculos de clown, humor y performances.

Su vínculo con Lomas de Zamora sigue intacto

A pesar que ya hace 20 años que Pablo reside en Traslasierra, Córdoba viaja con frecuencia a Lomas de Zamora para visitar a su familia, amistades y referentes culturales, manteniendo ese lazo con sus raíces que marcó su formación personal y profesional.

Otra actividad que realiza en paralelo a Cielito Lindo es que durante tres meses al año viaja a la isla de Martinica, donde trabaja en el mantenimiento de embarcaciones y, en paralelo, desarrolla su actividad artística en el Caribe, presentándose en distintos espacios culturales y comunitarios.

Sin dudas, es un lomense multifacético que reivindica el arte y la cultura en el lugar que visite como si fuera su misión de vida en este mundo.

Para saber más del lugar y hasta ver los shows en vivo cuenta con todas las vías de comunicación. Instagram: @cielitolindocordoba, @pablocielito

Por YouTube: Cielito Lindo Córdoba

Facebook: Cielito Lindo Piano Bar