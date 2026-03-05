Clima: ¿a qué hora llega la lluvia al Conurbano?

El clima comenzará a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de una jornada marcada por temperaturas que alcanzaron los 30º y una elevada sensación térmica. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias y tormentas que podrían extenderse durante aproximadamente 48 horas, generando un descenso gradual de la temperatura.

A lo largo de la jornada de este jueves 5 de marzo, el cielo comenzará a cubrirse progresivamente y la humedad continuará elevada, lo que mantendrá un ambiente pesado antes de la llegada de las lluvias. Los meteorólogos advierten que las tormentas podrían presentarse de manera intermitente, alternando con mejoras temporarias.

El cambio de las condiciones meteorológicas está asociado al avance de un frente frío que ingresará a la región durante la tarde y la noche, acompañado por mayor nubosidad y ráfagas de viento.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de clima inestable continuarán durante los próximos días en el AMBA .

Viernes 6: se prevé una jornada mayormente inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante gran parte del día. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 27 grados. La humedad seguirá alta y podrían registrarse ráfagas de viento en algunos momentos.

Sábado 7: las precipitaciones continuarían de forma intermitente, con chaparrones aislados y momentos de mejora temporaria. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las temperaturas comenzarán a descender levemente, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que rondarán los 25.

Domingo 8: hacia el final del fin de semana se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. El cielo se presentará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias será baja. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 24 grados, con un ambiente más fresco en comparación con los días previos.