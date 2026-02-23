lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026
Atención.

Clima: a qué hora llega la tormenta a Lomas de Zamora

El clima está denso y las temperaturas rondan los 30°. Desde el norte llega una fuerte tormenta que transitará por Lomas de Zamora.

¿A qué hora llegan las lluvias a Lomas de Zamora?

Un clima enrarecido. Por momentos se nubla y por momentos sale el sol. La humedad se expresa fuerte en Lomas de Zamora. Pero, ¿cuándo llegan las lluvias? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja a nivel país por el ingreso de una intensa tormenta con lluvias y ráfagas de viento.

El organismo informó que las lluvias llegarán desde el norte a la provincia de Buenos Aires con tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 29° y los 26° para dar paso a una noche fresca.

El clima no será el mejor en el inicio de la semana. Después mejora.
Después del finde, se viene un inicio de semana con clima inestable en Lomas
Lluvia pero más calor según el pronóstico para Lomas de Zamora.
La lluvia no trajo alivio y seguirá el calor en Lomas de Zamora y el AMBA

El clima este lunes tendrá tormentas con lluvias y temperaturas de entre 25° y 29°. Se espera, que puntualmente en la zona del Lomas de Zamora y el conurbano, las precipitaciones acontezcan por la noche.

¿Cómo sigue el clima durante la semana?

  • El martes la mañana estará más fresca, con 21° y tarde con lluvias aisladas;
  • el miércoles 25: bajan las temperaturas hasta los 17°.
  • Jueves 26: mañana fresca con 17°.
  • Viernes 27: mínimas de 18° y máximas de 27°.
  • Sábado 28: tarde soleada con cielo despejado.
  • Domingo 1: cielo parcialmente nublado.
