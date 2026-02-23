Clima: a qué hora llega la tormenta a Lomas de Zamora

¿A qué hora llegan las lluvias a Lomas de Zamora?

Un clima enrarecido. Por momentos se nubla y por momentos sale el sol. La humedad se expresa fuerte en Lomas de Zamora. Pero, ¿cuándo llegan las lluvias? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja a nivel país por el ingreso de una intensa tormenta con lluvias y ráfagas de viento.

¿A qué hora llegan las lluvias en Lomas de Zamora? El organismo informó que las lluvias llegarán desde el norte a la provincia de Buenos Aires con tormentas aisladas. La temperatura oscilará entre los 29° y los 26° para dar paso a una noche fresca.

El clima este lunes tendrá tormentas con lluvias y temperaturas de entre 25° y 29°. Se espera, que puntualmente en la zona del Lomas de Zamora y el conurbano, las precipitaciones acontezcan por la noche.

¿Cómo sigue el clima durante la semana? El martes la mañana estará más fresca, con 21° y tarde con lluvias aisladas;

el miércoles 25: bajan las temperaturas hasta los 17°.

Jueves 26: mañana fresca con 17°.

Viernes 27: mínimas de 18° y máximas de 27°.

Sábado 28: tarde soleada con cielo despejado.

Domingo 1: cielo parcialmente nublado.

Compartí esta nota en redes sociales:







