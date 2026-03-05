La Agencia Consular de Italia en Lomas celebra el Día de la Mujer junto a Cande Vetrano

Este viernes, Cande Vetrano estará en Lomas para celebrar el Día de la Mujer.

Un encuentro para celebrar el Día de la Mujer es lo que propone la Agencia Consular de Italia en Lomas que prepara una jornada para compartir la historia de vida, las anécdotas y los proyectos de la actriz y cantante nacida en Banfield Cande Vetrano . Sólo hay que anotarse para asistir porque los cupos son limitados.

El evento se va a desarrollar este viernes a las 18.30 en el Salón Dorado de la Sociedad Italiana Unión y Estrella, ubicado en España 37, Lomas, pero para asistir hay que enviar un mensaje. Desde la organización del encuentro detallaron que se podrán reservar dos lugares por persona hasta agotar la capacidad del salón que además es un espacio con historia digno de conocer y apreciar su arquitectura.

Según aseguraron los organizadores del encuentro, la propuesta "tiene como finalidad celebrar un lindo ejemplo de capacidad femenina para alcanzar el éxito a través de historias y vivencias de una joven y talentosa artista argentina e italiana, oriunda de Banfield".

Cande Vetrano comenzó su carrera desde muy niña. Hoy, con tan sólo 34 años cuenta con una larga trayectoria en el mundo artístico que la coloca como una de las actrices reconocidas por su talento y versatilidad para destacarse en muchas ramas del arte.

Vetrano es actriz, modelo, diseñadora de moda, pero se hizo conocida al ser parte de varios proyectos televisivos de la productora, Cris Morena. Fue parte de los elencos de Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas sin fin y Casi Ángeles.

En 2011 protagonizó la serie de Disney Channel Latinoamérica, Supertorpe, por la cual ganó reconocimiento internacional. Cande nació en Banfield, estudió en el Colegio Westminster durante la primaria y los estudios secundarios los comenzó en el Instituto San Andrés, pero los finalizó en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora.

Para conocer su historia completa a través de su testimonio en vivo, sólo hay que reservar por mail a [email protected], cuando llegue la respuesta de confirmación se podrá ingresar mañana por la tarde al Salón Dorado para celebrar el Día de la Mujer junto a la actriz local.