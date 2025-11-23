El Hospital Gandulfo prepara una jornada especial por el Día contra la Violencia hacia la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer , el Municipio de Lomas de Zamora realizará una jornada de promoción y concientización en el Hospital Gandulfo con controles de salud gratuitos y promoción de derechos.

El operativo se llevará a cabo este martes, a las 9.30, en la calle Virrey Ceballos 21 (nueva entrada al Gandulfo) . Allí, un grupo de profesionales harán tomas de presión arterial y testeos de VIH, sífilis y glucemia (rápido, gratuitos y confidenciales) con el objetivo de prevenir enfermedades .

Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades entregarán material informativo sobre los dispositivos de asistencia que funcionan en Lomas frente a situaciones de violencia por motivos de género .

Este mes también hicieron un operativo de salud integral en la institución "Mujeres del Sur", de Budge, donde las vecinas tuvieron controles clínicos, nutricionales y asesoramiento social. "Está política de articulación con el área de Salud y las instituciones de la red de Punto Géneros recorre los barrios para acercar el acceso a la salud para todas las vecinas. Además, brindamos información de nuestros recursos, talleres de promoción de derechos y asesoramiento para las personas que lo necesitan", informaron desde la Secretaría.

Y a fines de octubre organizaron una jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama en la que abordaron varios temas fundamentales como la importancia de hacerse mamografías para la prevención y la detección temprana, la autoexploración mamaria, signos de alerta, hábitos que reducen el riesgo y mitos comunes sobre la enfermedad.

Multiplican los controles de salud en Lomas

Todas las semanas hay operativos de salud en los barrios de Lomas para que los vecinos tengan la posibilidad de hacerse controles gratuitos. El Municipio también viene recorriendo las escuelas con el objetivo de brindar chequeos de peso y talla, controles odontológicos con aplicación de flúor y entrega de cepillos de dientes, controles pediátricos, exámenes de agudeza visual, vacunación y talleres de alimentación saludable.