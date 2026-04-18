Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distinas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
La empresa AySA comunicó que, la próxima semana, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distinas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.
De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el jueves 23 de abril, entre las 8 y las 12, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Zuviria, Ruta Provincial 4, Matienzo y Pedro Suárez, en las localidades de Lomas de Zamora, Luis Guillón y Monte Grande.
Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.
La compañía indicó, además, que los vecinos tienen la posibilidad de interiorizarse sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras en la red en la sección "Interrupciones del Servicio", en el sitio web de la empresa (www.aysa.com.ar).
En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.