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18 de abril de 2026
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Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana

La empresa AySA comunicó que, la próxima semana, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras.

Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana.

Las zonas de Lomas de Zamora en las que habrá cortes de agua la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana habrá cortes de agua en distinas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mantenimiento y mejoras en la red.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el jueves 23 de abril, entre las 8 y las 12, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Zuviria, Ruta Provincial 4, Matienzo y Pedro Suárez, en las localidades de Lomas de Zamora, Luis Guillón y Monte Grande.

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Asimismo, la empresa AySA recuerda que los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas del día o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial) y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

En la misma sección, se les brinda a los usuarios la alternativa de dejar su dirección de correo electrónica para recibir semanalmente y, de manera personalizada, las tareas programadas en el distrito.

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