Anunciaron que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo. Esto significa una aceleración del precio ya que hasta el momento, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual.

"A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria. De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre, que fue publicado la semana pasada, un 1,5% más que si la banda se actualizara por el sistema vigente hasta diciembre.

Además, se implementará un programa de recompra de reservas para acumular hasta US$17.000 millones en 2026 , que dependerán del crecimiento de la demanda de dinero y la liquidez mercado cambios.

Vale aclarar que la demanda de dólares se desplomó tras el shock electoral: fue de US$1.100 millones en noviembre por parte de personas físicas y uno de los niveles más bajos desde la salida del cepo, luego de haber alcanzado niveles récord en la previa electoral.

Desde la salida del cepo, las personas físicas acumularon compras por unos US$30.400 millones. De ese monto, US$7.200 millones se destinaron al atesoramiento en depósitos locales, US$5.900 millones a gastos turísticos, US$6.500 millones a importaciones y otros consumos -incluidas operaciones con tarjeta- y US$10.100 millones figuran bajo el concepto de “gastos en activos externos”.

La inflación de noviembre

La inflación registró una aceleración y fue del 2,5% en noviembre. Contra el mismo mes del 2024 acumuló un alza de 31,4%, según el Indec. En lo que va del año, el IPC subió un 27,9%. Por tercer mes consecutivo el dato estuvo por encima del 2%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año en lo que respecta a la economía diaria.