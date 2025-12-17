Confirmaron el juicio contra el hombre que atropelló y mató a su amigo en Temperley

El hombre que atropelló y mató a su amigo será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Braian Javier Mendieta , el hombre que atropelló y mató a su amigo en el barrio San José de Temperley , será juzgado por el crimen ocurrido el 2 de agosto pasado, luego de una discusión que terminó de la peor manera posible.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el juicio fue confirmado, luego del pedido de la UFI 19 de Lomas de Zamora , que primero solicitó que el imputado permanezca tras las rejas , con prisión preventiva .

Para las autoridades a cargo del caso, Mendieta, apodado "El Colo", embistió al joven de 25 años que perdió la vida, producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

Todo habría comenzado cuando ambos discutieron mientras tomaban bebidas alcohólicas. El intercambio de palabras subió de tono, hasta que el presunto homicida decidió irse, aunque luego regresó.

Atropelló y mató a su amigo

El sujeto ahora procesado se subió a su Peugeot 206, aceleró y atropelló a su amigo desde atrás. El violento impacto provocó que la víctima muriera en el instante, en el cruce de las calles El Trébol y Defensa.

Los vecinos llamaron al 911 y así llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 6ª de San José, junto con una ambulancia. El personal de salud constató la muerte del joven de 25 años producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

El agresor se había escapado del lugar a pie, dejando su auto abandonado a pocos metros del lugar del crimen. Sin embargo, gracias a un rápido operativo cerrojo en la zona, los policías lograron capturar al presunto asesino a pocas cuadras, quedando imputado por "homicidio simple".

La fiscalía ordenó analizar las cámaras de seguridad del barrio para poder constatar con imágenes cómo fue la secuencia del brutal asesinato. En principio, sólo se sabe que la víctima conocía al acusado desde hacía varios años y que solían reunirse frecuentemente. Con las pruebas reunidas, exigió que la causa sea elevada a juicio.