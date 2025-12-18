jueves 18 de diciembre de 2025
18 de diciembre de 2025
Memoria.

Una esquina contra el olvido: Lomas recordó a Pedro Pablo Turner

En Budge realizaron una señalización para homenajear al exintendente desaparecido a manos de la última dictadura militar.

Siguen las actividades para fortalecer la memoria y los derechos humanos en Lomas.

esquina por la memoria turner

La jornada se llevó a cabo en el cruce de las calles Turner y Campoamor, en Budge, donde vivió el dirigente recordado por su militancia obrera y la destacada gestión al frente del ejecutivo local. "El lugar ya existía como Esquina por la Memoria, pero había sido pintada de blanco por alguien que intentó invisibilizarla. Hoy, su puesta en valor representa la resistencia de la memoria colectiva frente al olvido y la impunidad, y reafirma nuestro compromiso con la historia y los derechos humanos en el territorio", destacaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio.

El homenaje también fue organizado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Pablo Turner, que está integrada por la Familia Turner, la Federación Gráfica Bonaerense, Barrios x Memoria y Justicia Zona Sur, Fetia-CTA, el Movimiento Pablo Turner y Suteba/Hacha y Tiza.

esquina por la memoria turner4
Señalizaron la esquina de las calles Turner y Campoamor.

Durante la señalización, los presentes recibieron un audio con el saludo y la adhesión por parte de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora quien reafirmó la importancia de seguir multiplicando estos espacios de memoria en los barrios.

La causa de lesa humanidad por la desaparición de Turner está frenada en el Juzgado Federal de Instrucción N°3 y desde la Comisión siguen reclamando para que se llame a indagatoria a los culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios.

Pedro Pablo Turner: un recordado militante y dirigente barrial

Recordado por su militancia obrera, Turner fue intendente de Lomas entre julio de 1973 y agosto de 1974. En poco tiempo llevó adelante proyectos destacados como la iluminación de todo el trayecto de Camino Negro (se inauguró en un tiempo récord de 29 días y a un costo mínimo), la extensión de la primera red de agua potable en Albertina, desagües en Budge, la creación de 17 centros deportivos y de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1976, a tan solo días del golpe militar, decidió trasladarse a su provincia natal de Chaco donde luego fue detenido el 19 de abril por personal del Ejército y llevado a Buenos Aires. "Turner es uno de los tres intendentes desaparecidos en todo el país. Era un hombre del movimiento obrero, militante sindical, político y barrial que demostró que, con voluntad y convicción, se pueden hacer un montón de cosas", destacó Analía Turner, sobrina de Pablo y referenta de la Comisión que lucha por el avance de la causa judicial.

El legado de Turner está teniendo cada vez más relevancia en Lomas. En el CGM Turdera, ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11.537, colocaron una placa con su nombre y un código QR que brinda acceso a su historia. Y desde mediados de año, el Jardín Nº946 de Budge pasó a llamarse Pedro Pablo Turner.

