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20 de abril de 2026
Luz, cámara, acción.

John Travolta debuta como director con una película basada en su gran pasión

John Travolta, de largo recorrido como actor, se pone por primera vez detrás de la lente en una película que se estrenará en el Festival de Cannes.

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John Travolta debuta como director. 

John Travolta estrenará en el próximo Festival de Cannes, aunque fuera de competición oficial de la cita cinematográfica, su debut como director, una película titulada “Propeller One-Way Night Coach” que adapta una novela publicada por el mismo actor en 1997.

La película, una producción original de Apple que reflejará el amor de la estrella de 'Grease' y de 'Pulp fiction' por la aviación, será presentada en la sección Cannes Première y el propio Jhon Travolta estará en la playa de la Croisette para presentarla, según avanzó este jueves el festival en un comunicado.

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La pasión de John Travolta

"Además de una ecléctica filmografía de más de 70 películas que abarca medio siglo, John Travolta tiene una pasión de toda la vida: la aviación", indicó la organización en ese mensaje.

"De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones", agregó el certamen francés, como la de piloto de Boeings 707, 737 y 747 o de Airbus A380.

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John Travolta tiene una pasión de toda la vida.

John Travolta tiene una pasión de toda la vida.

Esta afición, que le permitió acumular 9.000 horas de vuelo y que incluso le permitió pilotar aviones en dos películas ('Look Who's Talking' de 1989, y 'Broken Arrow', de 1996), le llevó a publicar hace tres décadas un libro ilustrado que había creado para su hijo.

Su historia está inspirada en los recuerdos de infancia de John Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo, dentro de un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación.

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