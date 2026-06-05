sábado 06 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
Todo o nada.

Placa definida en Gran Hermano: quiénes siguen en la cuerda floja

Tres participantes fueron salvados y otros cinco siguen en riesgo en Gran Hermano. El lunes un participante dejará el certamen de Telefe.

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Se definió la placa de Gran Hermano. 

Luego las primeras 24 horas de votación, los tres participantes lograron reunir el apoyo del público y aseguraron su continuidad por el momento en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras que otros cinco siguen en la cuerda floja en el certamen de Telefe.

Andrea Del Boca, Sol Abraham y Emanuel Di Gioia fueron los primeros participantes del reality en salir de la placa positiva de Gran Hermano.

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Ahora la placa pasó a ser negativa y los que continúan expuestos son Matías Hanssen, Brian Sarmiento, Juan “Juanicar” Caruso, Yesica "Yipio" Pintos y Franco Zunino. Uno de ellos dejará el reality el próximo lunes.

Los tres salvados en Gran Hermano

La primera en bajar fue Andrea Del Boca, un momento que respaldó la estrategia que había llevado adelante Titi Tcherkaski como líder de la semana.

La jugadora había decidido bajar de la placa a Tamara Paganini y subir a Andrea del Boca con la intención de dividir votos y proteger a integrantes de su grupo.

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Placa de Gran Hermano.

Placa de Gran Hermano.

La segunda participante en abandonar la placa de nominados fue Sol Abraham, una de las jugadoras más cercanas a Brian Sarmiento dentro de la casa.

Luego y por último, llegó el turno de Emanuel Di Gioia. El participante oriundo de San Martín también consiguió el respaldo necesario para salir de la placa y evitar cualquier riesgo en esta etapa.

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