Eva de Dominici, de Fiorito a sumarse a la nueva película de Superman

Eva de Dominici , una actriz que pasó su infancia en Fiorito y en otros puntos de la región, está entre las favoritas para interpretar a Máxima en la secuela de Superman , “Man of Tomorrow”, con la dirección de James Gunn.

Los nombres que la producción de la película de DC Comics está barajando son los de Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona , Eva De Dominici, Sydney Chandler , conocida por su rol en Alien, y Grace Van Patten.

Dale play El doblaje en inglés de Eva de Dominici de la escena de "Gachi, Pachi"

Eva de Dominici y las otras actrices habrían llegado a la etapa final de selección después de pasar una prueba de cámara en Atlanta, Georgia, lugar donde las grabaciones se llevarán a cabo. Sin embargo, DC Comics no confirmó la información.

En esta nueva entrega dirigida por James Gunn, David Corenswet vuelve a interpretar a Superman junto al elenco de la primera película.

image Eva de Dominici, cerca de Superman.

Se mantienen en el reparto Nicholas Hoult como Lex Luthor, Lars Eidinger como Brainiac, Aaron Pierre como Lanterns, Rachel Bronahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Guy Garden como Nathan Fillion y Edi Gathegi como Mister Terrific.

El dibujante George Pérez y el guionista Roger Stern presentaron a Máxima en la edición 645 de Action Comics, publicada en 1989, y su figura vacila entre la de una villana, heroína y hasta posible interés amoroso de Superman.

El personaje de Máxima en los cómics no se presenta como un villano común y corriente, porque su motivación no es “conquistar el mundo”, sino repoblarlo con sus genes. Para ello, necesita buscar una pareja compatible con su complejo código genético; lo que termina por convertirse en una cuestión de Estado.