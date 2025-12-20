Es de Lomas de Zamora y manejaba una camioneta robada con una cédula falsa

Un vecino de Lomas de Zamora fue detenido en la provincia de Entre Ríos , luego de que lo sorprendieran manejando una camioneta robada. El vehículo había sido adulterado.

Todo ocurrió durante un control policial en la Ruta Nacional Nº12. Efectivos policiales pararon una Toyota SW4 4x4 color negra. Al volante estaba un hombre de 59 años, con domicilio registrado en el partido de Lomas de Zamora .

Los agentes le pidieron la documentación para circular, el conductor la entregó y no detectaron ninguna anomalía. Sin embargo, al observar detenidamente la cédula, constataron que la misma había sido falsificada.

La cédula presentaba signos evidentes de ser apócrifa , debido a la ausencia de micro letras y sellos de agua. Además, no reaccionaba a la luz ultravioleta y la tipografía no era la habitual de ese documento.

El vecino de Lomas de Zamora, en serios problemas

Los policías pidieron la intervención del verificador, quien examinó el motor y constató que la numeración no correspondía a la cédula presentada. Una nueva verificación en el sistema informático arrojó que la camioneta estaba asociada a otra patente denunciada por robo.

La camioneta tenía pedido de secuestro activo desde el 13 de octubre pasado, por el delito de “hurto”. El conductor no pudo responder sobre esta cuestión.

Los agentes comunicaron la situación al Juzgado Federal de Gualeguaychú, que ordenó secuestrar el vehículo y la documentación presentada. El conductor fue identificado en la causa y luego dejado en libertad, a disposición de la Justicia.