Gran Hermano Generación Dorada: quién es el primer nominado de la "placa planta"

La prueba de lidergo en Gran Hermano Generación Dorada.

La primera prueba del líder de la casa de Gran Hermano Generación Dorada no se trató de un desafío de destreza física ni mental, y se trató simplemente de azar. Franco Poggio fue el ganador de este juego en el programa de Telefe .

Luego de un sorteo, los jugadores fueron pasando para ir pinchando globos al azar. Él último nombre que caía al suelo ganaba el primer liderazgo de Gran Hermano Generación Dorada.

Cinzia Francischiello comenzó pinchando, salió el nombre de Pincoya y así fueron pasando de acuerdo a los que aparecían dentro del globo, y si se repetían, era a elección de ellos.

Los últimos dos nombres eran los de Franco Poggio y Brian Sarmiento . Lolo Poggio era la encargada de pinchar y el azar le otorgó el liderazgo al joven que lleva su mismo apellido.

Luego de lograr ese gran beneficio para el juego, el jugador mandó “por planta” a placa a Juani Caruso y además le prohibió nominar a Eduardo Carrera.

El actor de “La sociedad de la nieve” reaccionó mal, opinando que Poggio “lo nominaba porque era lo más fácil” y no quería “arriesgarse a nominar a alguien de un grupo”.

“Él zafó y no está jugando”, disparó Juanicar luego de ser enviado directamente a placa, tildando de planta al líder de la semana de Gran Hermano Generación Dorada.