Gran Hermano Generación Dorada: se habilita "la placa planta"

Gabriel Lucero fue el primer participante eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por la votación del público del certamen de Telele. El exjugador del reality fue acusado de “planta” en las redes por su escasa participación en el juego.

Mientras que ahora se espera que falte poco para que se habilite la “placa planta”, una nueva medida de Gran Hermano Generación Dorada que promete sacar a los jugadores menos relevantes de la competencia.

El anuncio de “la placa planta” es la gran novedad de la temporada y una medida para mantener agilizada la casa desde el minuto cero, evitando también que algunos jugadores pasen desapercibidos y lleguen a la final sin mérito propio.

Santiago del Moro reveló que esta nueva medida empezará el miércoles de esta semana y, a diferencia de lo que muchos pensaban, la votación será desde dentro de la casa.

image Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano.

“La academia de Big Brother internacional denomina 'planta' a aquel participante que habita la casa pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, explicó del Santiago del Moro.

"Esta semana la casa nomina a la Placa Planta. Esto va a ser lo que va a pasar el próximo miércoles y la gala de eliminación del próximo lunes. Se viene la Placa Planta", confirmó el conductor en La cumbre (Streams Telefe)