Gran Hermano Generación Dorada: se habilita "la placa planta"

Santiago del Moro hizo un anuncio en Gran Hermano Generación Dorada.
Gabriel Lucero fue el primer participante eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por la votación del público del certamen de Telele. El exjugador del reality fue acusado de “planta” en las redes por su escasa participación en el juego.
El anuncio de “la placa planta” es la gran novedad de la temporada y una medida para mantener agilizada la casa desde el minuto cero, evitando también que algunos jugadores pasen desapercibidos y lleguen a la final sin mérito propio.
Cuándo se habilita la “placa planta” en Gran Hermano Generación Dorada
Santiago del Moro reveló que esta nueva medida empezará el miércoles de esta semana y, a diferencia de lo que muchos pensaban, la votación será desde dentro de la casa.
“La academia de Big Brother internacional denomina 'planta' a aquel participante que habita la casa pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, explicó del Santiago del Moro.
"Esta semana la casa nomina a la Placa Planta. Esto va a ser lo que va a pasar el próximo miércoles y la gala de eliminación del próximo lunes. Se viene la Placa Planta", confirmó el conductor en La cumbre (Streams Telefe)