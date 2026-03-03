miércoles 04 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026
Lo que vendrá.

Gran Hermano Generación Dorada: se habilita "la placa planta"

Luego de la eliminación de Gabriel Lucero de Gran Hermano Generación Dorada, el certamen de Telefe suma una nueva forma de nominación.

Santiago del Moro hizo un anuncio en Gran Hermano Generación Dorada.&nbsp;

Gabriel Lucero fue el primer participante eliminado de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por la votación del público del certamen de Telele. El exjugador del reality fue acusado de “planta” en las redes por su escasa participación en el juego.

Carlota, la nueva jugadora de Gran Hermano Generación Dorada. 
Unas fichas.

Cómo fue la llegada de Carlota a Gran Hermano
Andrea del Boca contra Yanina Latorre en Gran Hermano Generación Dorada. 
Se pudrió todo.

Andrea del Boca fulminó a Yanina Zilli en Gran Hermano
El anuncio de “la placa planta” es la gran novedad de la temporada y una medida para mantener agilizada la casa desde el minuto cero, evitando también que algunos jugadores pasen desapercibidos y lleguen a la final sin mérito propio.

Cuándo se habilita la “placa planta” en Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro reveló que esta nueva medida empezará el miércoles de esta semana y, a diferencia de lo que muchos pensaban, la votación será desde dentro de la casa.

image
Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano.

“La academia de Big Brother internacional denomina 'planta' a aquel participante que habita la casa pero nunca juega, y ocupa espacio sin alterar el ecosistema”, explicó del Santiago del Moro.

"Esta semana la casa nomina a la Placa Planta. Esto va a ser lo que va a pasar el próximo miércoles y la gala de eliminación del próximo lunes. Se viene la Placa Planta", confirmó el conductor en La cumbre (Streams Telefe)

