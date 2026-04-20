Banfield busca dar el batacazo ante Independiente Rivadavia de Mendoza

Banfield buscará dar el batacazo este lunes desde las 17.15 en el Florencio Sola , donde recibirá la visita de Independiente Rivadavia de Mendoza , el líder de la Zona B y mejor equipo del campeonato. El partido contará con el arbitraje de Bryan Ferreira y será televisado por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Pedro Troglio se juega sus últimas chances de poder acceder a los playoff, mientras que su rival ya se encuentra clasificado y llega entonado tras la gran victoria lograda ante Fluminense en el Maracaná por la Copa Libertadores.

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Banfield viene de perder en el clásico ante Lanús por 1 a 0 en La Fortaleza. La derrota caló hondo en el seno del plantel, ya que el Taladro sigue acumulando sinsabores como visitante en el Torneo Apertura, donde ya acumula 8 caídas. Los conducidos por Pedro Troglio se ubican en la duodécima colocación con 13 puntos, a seis unidades de Barracas Central, el último clasificado a los playoff. Es decir, a 3 fechas del final de la etapa regular dependen de un milagro para ingresar dentro de los ocho mejores de la zona.

Por su parte, Independiente Rivadavia de Mendoza es la contracara, ya que lidera con 29 puntos, producto de 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Llega en su mejor momento tras la gran victoria que obtuvo en la Copa Libertadores y en el ámbito local se impuso sobre Argentinos Juniors por 3 a 1.

Sin dudas, Banfield no llega en su mejor momento dado que de los últimos 4 partidos ganó 1 y perdió 3. Mientras que la lepra mendocina obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Son dos equipos con realidades totalmente opuestas, aunque el Taladro buscará volver a hacerse fuerte como local, ya que las 4 victorias conseguidas en este campeonato fueron en el Florencio Sola.

Historial entre Banfield e Independiente Rivadavia

Se enfrentaron en 11 oportunidades, con un predominio de Banfield. El Taladro obtuvo 7 victorias, 1 empate y 3 triunfos de la lepra mendocina. Los encuentros que disputaron fueron en Primera División, Primera Nacional y Copa Argentina.

La última vez que chocaron fue por el Torneo Clausura 2025 en Mendoza, donde el Taladro se impuso por 2 a 1 con un doblete de Gonzalo Ríos, mientras que Santiago Muñoz había marcado para Independiente Rivadavia.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca, Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio; Matías Fernández, Fabricio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Hora: 17.15

Árbitro: Bryan Ferreira

Estadio: Florencio Sola

TV: ESPN Premium