lunes 13 de abril de 2026
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13 de abril de 2026
Accidente.

Fuerte choque entre un colectivo y un auto en Lomas de Zamora: una mujer herida

Ocurrió en Intendente Tavano y Valparaíso. Una unidad de la línea 540 protagonizó un terrible choque contra un vehículo.

Operativo en el lugar del choque.

Operativo en el lugar del choque.

La semana empezó con un terrible accidente de tránsito que involucró a un colectivo de la línea 540 y a un Chevrolet Corsa. Todo ocurrió este lunes por la mañana en la esquina de las calles Intendente Tavano y Valparaíso, frente a la Plaza Santa Marta.

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En circunstancias que se investigan, el colectivo impactó al Corsa en la puerta del acompañante, provocando importantes daños y roturas. Al ser una zona transitada, varios vecinos presenciaron la escena.

Una mujer herida tras el choque

ambulancia
SEC Lomas y Defensa Civil en el lugar del choque.

SEC Lomas y Defensa Civil en el lugar del choque.

De inmediato se organizó un amplio operativo de asistencia. Se acercó al lugar una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, personal de Defensa Civil y efectivos de la Policía Local de Lomas de Zamora.

El personal de salud observó que en el auto iban dos mujeres. Una de ellas había sufrido fuertes golpes a causa del choque. Tuvieron que trasladarla al Hospital Gandulfo, con politraumatismos.

Por su parte, los pasajeros y el chofer del colectivo habían salido ilesos del accidente. Ninguno sufrió heridas de consideración. La Policía quedó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes, mientras se coordinó el traslado del auto.

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