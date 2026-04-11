Un auto chocó un vehículo estacionado en Temperleyy terminó volcado

Un auto terminó volcado en Temperley luego de chocar un vehículo estacionado en la vía pública, durante un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes, y que afortunadamente no tuvo heridos a pesar de la violencia del impacto.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el hecho ocurrió en la calle Armesti al 2800, donde trabajaron Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , personal policial, y una unidad del servicio de emergencias 107 y agentes de Defensa Civil.

Tragedia. Choque fatal en Temperley: se incendió un auto y murió un motociclista

El conductor del auto volcado fue identificado como Santiago Nicolás Dure , quien al momento del hecho se encontraba acompañado por su novia.

En el incidente también resultó involucrado un Volkswagen Gol, que se encontraba estacionado en el lugar. Su titular es un hombre que se entrevistó con las autoridades.

FotoJet (37) El auto volcado tras el choque en Temperley.

Choque y tragedia en Banfield

En las últimas horas, una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta en el centro de Banfield. Perdió la vida en el acto y no pudieron salvarla.

Según pudo averiguar este medio, todo ocurrió este viernes por la tarde en la avenida Alsina al 400, casi esquina Talcahuano. En circunstancias que se investigan, una señora de aproximadamente 40 años fue embestida por una camioneta mientras cruzaba la avenida. Por desgracia, el impacto le quitó la vida al instante. Al mismo tiempo, el vehículo provocó algunas roturas en una vereda.