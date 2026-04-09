Chocó en Lomas de Zamora, dejó un auto destruido y escapó: buscan identificarlo

Una camioneta estuvo involucrada en un violento choque contra un auto en el ex Camino Negro , en Lomas de Zamora . El conductor escapó sin asistir al otro vehículo y piden ayuda para identificarlo.

El siniestro vial ocurrió el domingo pasado a las 4:30 de la madrugada sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón , a la altura de Vicente López y Planes , en la bajada a colectora.

Un Toyota Etios color rojo circulaba por la autopista cuando fue chocado por una camioneta azul a gran velocidad. Lejos de detenerse para comprobar los daños, el conductor del segundo vehículo se dio a la fuga.

El Etios quedó terriblemente dañado . Sufrió serias roturas en la parte delantera, se le salieron las ruedas y perdió bastante aceite a causa del impacto. Afortunadamente, no hubo personas heridas de gravedad.

Oscar, quien viajaba en el auto rojo, no pudo identificar el modelo de la camioneta que lo chocó ni tampoco la patente. Tras el accidente, dio a conocer la situación en las redes sociales y pidió ayuda a los vecinos de Lomas.

“Si algún vecino tiene cámaras de seguridad o filmó con celular el choque con la camioneta que se dio a la fuga, se agradecerá que nos proporcionen esa información para dar con tal persona”, comentó el hombre, quien hizo los trámites para acceder a las cámaras pero todavía no pudo conseguir las imágenes.

Por cualquier información, comunicarse con un mensaje al Facebook personal de Oscar.