jueves 09 de abril de 2026
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9 de abril de 2026
Serios daños.

Chocó en Lomas de Zamora, dejó un auto destruido y escapó: buscan identificarlo

El conductor de una camioneta color azul impactó violentamente contra un coche en Camino Negro. Piden videos a vecinos de Lomas.

Así quedó el auto chocado por la camioneta.

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Una camioneta estuvo involucrada en un violento choque contra un auto en el ex Camino Negro, en Lomas de Zamora. El conductor escapó sin asistir al otro vehículo y piden ayuda para identificarlo.

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Un Toyota Etios color rojo circulaba por la autopista cuando fue chocado por una camioneta azul a gran velocidad. Lejos de detenerse para comprobar los daños, el conductor del segundo vehículo se dio a la fuga.

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Piden testigos del choque

El Etios quedó terriblemente dañado. Sufrió serias roturas en la parte delantera, se le salieron las ruedas y perdió bastante aceite a causa del impacto. Afortunadamente, no hubo personas heridas de gravedad.

Oscar, quien viajaba en el auto rojo, no pudo identificar el modelo de la camioneta que lo chocó ni tampoco la patente. Tras el accidente, dio a conocer la situación en las redes sociales y pidió ayuda a los vecinos de Lomas.

Si algún vecino tiene cámaras de seguridad o filmó con celular el choque con la camioneta que se dio a la fuga, se agradecerá que nos proporcionen esa información para dar con tal persona”, comentó el hombre, quien hizo los trámites para acceder a las cámaras pero todavía no pudo conseguir las imágenes.

Por cualquier información, comunicarse con un mensaje al Facebook personal de Oscar.

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