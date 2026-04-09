Estrenos de cine: de la camiseta de Diego Maradona a "El Drama" con Zendaya

Revuelo. Revuelo en Lomas por la filmación de una película de Netflix frente a la estación

Síntesis: con el Mundial de Qatar en el horizonte, Tití Malvestiti y su hija Erika descubren que una camiseta de Maradona, una pieza única, está a punto de ser subastada. Para él, no es solo un objeto: es parte de su historia, de su identidad, de lo que nos hizo creer. (Comedia, Argentina).

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Otros estrenos de cine

El Drama

Director: Kristoffer Borgli.

Elenco: Zendaya, Robert Pattinson.

Síntesis: a pocos días de su boda, una pareja enfrenta secretos que amenazan con destruirlo todo... y descubrir la verdad será más peligroso que cancelar el "sí, acepto". (Drama, Estados Unidos).

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Buena suerte, diviértete, no mueras

Director: Gore Verbinski.

Elenco: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple.

Síntesis: un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y sólo un grupo muy específico -una combinación exacta, improbable y bastante descontenta de personas- puede evitarlo. (Comedia, Estados Unidos).

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Torrente Presidente

Director: Santiago Segura.

Elenco: Santiago Segura, Diego Gabino, Carlos Areces, Ramón Langa. (Comedia, España).

Síntesis: olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. (Comedia, España).

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El mono - La maldición regresa

Director: Ryan Ebert.

Elenco: Dominic Keating, Jane Hajduk, Courtney Fulk.

Síntesis: después de la muerte de su abuela, dos hermanos regresan al olvidado motel familiar. Lo que parecía una simple visita se convierte en una pesadilla cuando despiertan al antiguo juguete del lugar: un mono con platillos que cobra vida en forma humana… y sedienta de sangre. (Terror, Estados Unidos).

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La mujer del río

Director: Néstor Mazzini.

Elenco: Roberto Carnaghi, Paula Ransenberg, Sebastián Arzeno.

Síntesis: Érica intenta reconstruir su vida junto a su hija Flor tras un pasado marcado por la violencia. Pero la salida de prisión de Pedro, su ex pareja y padre de la niña, reaviva los miedos y reabre heridas que parecían cerradas. (Thiller, Argentina).