Estrenos de cine: de la camiseta de Diego Maradona a "El Drama" con Zendaya

Los estrenos de cine traen a “La casaca de Dios”, una película con Natalia Oreiro y Jorge Marrale sobre una legendaria camiseta de Diego Maradona, junto con “El Drama”, con Zendaya y Robert Pattinson, y otras películas que se las traen.
Los estrenos de cine llegan con “La casaca de Dios”, sobre una camiseta de Diego Maradona con Natalia Oreiro, junto con variadas películas.
Los estrenos de cine traen a “La casaca de Dios”, una película con Natalia Oreiro y Jorge Marrale sobre una legendaria camiseta de Diego Maradona, junto con “El Drama”, con Zendaya y Robert Pattinson, y otras películas que se las traen.
Director: Fernán Mirás.
Elenco: Natalia Oreiro, Jorge Marrale, Paola Barrientos, Rafael Ferro, Lautaro Delgado.
Síntesis: con el Mundial de Qatar en el horizonte, Tití Malvestiti y su hija Erika descubren que una camiseta de Maradona, una pieza única, está a punto de ser subastada. Para él, no es solo un objeto: es parte de su historia, de su identidad, de lo que nos hizo creer. (Comedia, Argentina).
Director: Kristoffer Borgli.
Elenco: Zendaya, Robert Pattinson.
Síntesis: a pocos días de su boda, una pareja enfrenta secretos que amenazan con destruirlo todo... y descubrir la verdad será más peligroso que cancelar el "sí, acepto". (Drama, Estados Unidos).
Director: Gore Verbinski.
Elenco: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple.
Síntesis: un hombre que dice venir del futuro irrumpe en un pequeño restaurant de Los Ángeles con una advertencia imposible de ignorar: el mundo está a punto de terminar y sólo un grupo muy específico -una combinación exacta, improbable y bastante descontenta de personas- puede evitarlo. (Comedia, Estados Unidos).
Director: Santiago Segura.
Elenco: Santiago Segura, Diego Gabino, Carlos Areces, Ramón Langa. (Comedia, España).
Síntesis: olvidado por las instituciones, despreciado por sus antiguos aliados y sobreviviendo entre deudas y teorías conspirativas, Torrente descubre una oportunidad única para volver al centro de atención: la política nacional. (Comedia, España).
Director: Ryan Ebert.
Elenco: Dominic Keating, Jane Hajduk, Courtney Fulk.
Síntesis: después de la muerte de su abuela, dos hermanos regresan al olvidado motel familiar. Lo que parecía una simple visita se convierte en una pesadilla cuando despiertan al antiguo juguete del lugar: un mono con platillos que cobra vida en forma humana… y sedienta de sangre. (Terror, Estados Unidos).
Director: Néstor Mazzini.
Elenco: Roberto Carnaghi, Paula Ransenberg, Sebastián Arzeno.
Síntesis: Érica intenta reconstruir su vida junto a su hija Flor tras un pasado marcado por la violencia. Pero la salida de prisión de Pedro, su ex pareja y padre de la niña, reaviva los miedos y reabre heridas que parecían cerradas. (Thiller, Argentina).