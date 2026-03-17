martes 17 de marzo de 2026
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17 de marzo de 2026
Hay 15 mil evacuados.

Banfield lanzó una campaña solidaria por las inundaciones en Tucumán

Desde el club están juntando donaciones para acompañar a las familias que tuvieron que abandonar sus hogares por el temporal de lluvias.

Banfield Solidario activa una campaña frente a la dramática situación en Tucumán.

Banfield Solidario activa una campaña frente a la dramática situación en Tucumán.

Hace varias semanas que en la provincia de Tucumán se vive una situación crítica a causa de un temporal de lluvias e inundaciones que dejaron un saldo de 15 mil personas evacuadas, pueblos aislados, cortes de rutas y suspensión de clases. Desde el Club Atlético Banfield lanzaron una campaña con el objetivo de juntar donaciones para las familias afectadas.

A través de Banfield Solidario, la iniciativa junto a la peña banfileña "Gabriel Puentedura" de Tucumán busca reunir elementos esenciales que luego serán enviados a familias que tuvieron que abandonar sus hogares por las inundaciones y ahora están reconstruyendo su vida cotidiana con mucho dolor y sacrificio.

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La campaña está recolectando ropa, frazadas, agua, pañales, artículos de limpieza, repelentes, espirales y velas. Las personas que quieran colaborar tienen que acercarse de lunes a sábados, de 12 a 16, a la Sede Social de Banfield ubicada sobre la calle Vergara 1635. Mientras que este viernes, en la previa del partido entre El Taladro y Tigre por la fecha 12 del Torneo Apertura, también van a recibir donaciones en las puertas 2 y 3 del ingreso a la platea que está sobre la calle Arenales.

El Departamento Solidario del Club Banfield es un espacio que impulsa campañas y acciones para acompañar distintas causas sociales. En enero juntaron insumos para las zonas afectadas por los incendios forestales en la Patagonia y a fines del año pasado armaron cajas navideñas que fueron destinadas a familias con dificultades sociales y económicas. También acompañan a las personas en situación de calle y a diferentes instituciones de la zona.

El drama de las inundaciones en Tucumán

Viviendas tapadas por el agua, campos inundados y miles de personas evacuadas son algunas de las consecuencias del temporal en Tucumán. Una gran cantidad de familias tuvieron que dejar sus casas y llevan varios días durmiendo en carpas al costado de las rutas 157 y 308.

Hay casas que están sin luz y crece la preocupación porque el agua estancada y el barro incrementan el peligro de contagios, infecciones y proliferación de vectores e insectos. También hay más de 100 escuelas que permanecen sin clases ya que algunas funcionan como centros de evacuados y otras sufrieron problemas de infraestructura y servicios básicos.

La dramática situación activó la solidaridad con campañas para juntar donaciones y vecinos de diferentes localidades que se acercaron con comida y elementos de primera necesidad para colaborar con los afectados.

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