Encuentro en Lomas de Zamora para acompañar a quienes conviven con personas con consumos problemáticos

Los interesados en estos encuentros pueden acercarse este viernes a las 18 a la sede de Boedo 120, Lomas.

La iniciativa que se generó gracias a varias reuniones que se realizaron con el grupo de jubilados del sindicato de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) Sur en Lomas de Zamora concluyó en esta serie de encuentros. Por eso, este viernes a las 18 en Boedo 120 se va a poder participar gratis de la propuesta coordinada por profesionales.

Los encuentros surgen bajo el nombre de “abrazo colectivo” y en cada reunión se abordan las problemáticas con las que se encuentran quienes conviven o se encargan de ayudar a las personas con distintas adicciones.

Para sumarse. Convocan a un abrazo colectivo para ayudar a personas con consumo problemático

Según detallaron los creadores del grupo de contención, esto se generó tras abordar con el grupo de jubilados que funciona en ATE. "Entre los distintos temas abordados en los encuentros, cobró especial relevancia la problemática de la salud mental, y dentro de ella, las adicciones", explicó la licenciada en Periodismo, Inés Algarbe que es parte del grupo que se encarga de llevar adelante cada uno de estos encuentros.

Gracias a esa preocupación de los adultos mayores, se hizo evidente la necesidad de acompañar a las familias de personas que atraviesan esta enfermedad. "Para ello, se propuso la articulación con profesionales y la creación de un espacio de contención, brindado por el sindicato, destinado a ofrecer orientación, escucha y acompañamiento", aseguró la profesional.

Por tal motivo, cada 15 días aproximadamente se llevan adelante estas reuniones gratuitas que ayudan a obtener herramientas ante situaciones cotidianas a las que deben enfrentarse quienes están viviendo o trabajan con personas con algún tipo de adicción.

Con el apoyo de profesionales de Lomas de Zamora

El licenciado en Psicología, Andrés Calabria que también es parte del grupo de acompañamiento expresó: "Se trata de un espacio abierto a la comunidad que propone el sindicato para familiares de quienes están en consumo de cualquier tipo. También puede ser un compañero de trabajo, un novio, un amigo, pero lo importante es que estos encuentros serán para buscar herramientas y así ayudarlos a través de la contención".

Junto a él también acompañan otros profesionales destacados en el tema como la operadora en salud mental y adicciones: Olga Maita, la enfermera Isabel Márquez y la licenciada en Periodismo, Inés Algarbe.

"Es una verdadera oportunidad para quienes tengan preguntas o consultas respecto a como relacionarse, como colaborar ante una persona que esté en dicha situación", añadió Calabria.

Cómo acceder al grupo de acompañamiento

Los que quieran asistir, podrán hacerlo de forma gratuita y no hace falta anotarse con antelación. Una persona en consumo de cualquier tipo que sea puede generar peleas familiares, transmitir su dificultad a diario por ejemplo en no querer levantarse de la cama, no saber como seguir adelante o como salir de ese consumo y en consecuencia de esto aparece la angustia y la tristeza, no sólo de la persona con la enfermedad, sino también en su entorno que necesita saber como actuar.

"Es muy importante que quienes acompañan puedan aprender a tramitar sus emociones que a veces los superan o trascienden y hay que estar atento a ello", agregó el profesional.

Para más información entrar al Instagram: @ate_sur_lomasdezamora o enviar un mail a [email protected]

También se puede asistir directamente mañana viernes a la dirección del sindicato ubicado en Lomas.