Convocan a un abrazo colectivo en Lomas de Zamora para ayudar a personas con consumo problemático

En Lomas ayudarán con este encuentro a la familia y amigos de personas con consumo problemático.

Una actividad abierta a toda la comunidad se desarrollará hoy a las 18 en Boedo 120, Lomas de Zamora en el marco de un abrazo abierto que tiene el objetivo de crear un grupo de acompañamiento para quienes conviven o ayudan a personas con consumo problemático.

La iniciativa que tendrá hoy su presentación gratuita y está organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El encuentro apunta a contener y brindar herramientas tanto para las personas que conocen a una persona en consumo o para los referentes que trabajan en estos tipos de casos.

El licenciado en Psicología, Andrés Calabria contó: "Este encuentro no será el único ya que pensamos que en unos 15 días volver a repetirlo. Voy a estar coordinando este espacio y por eso sería importante que se sumen para tener en cuenta como será la forma de trabajo en conjunto".

El licenciado Calabria además de psicólogo tiene un posgrado en neurociencias, TGD y en psicología infanto juvenil. Dicho profesional estará acompañado de otros profesionales destacados en el tema como la operadora en salud mental y adicciones: Olga Maita, la enfermera Isabel Márquez y la licenciada en Periodismo, Inés Algarbe.

"La realidad es que se trata de un espacio abierto a la comunidad que propone el sindicato para familiares de quienes están en consumo de cualquier tipo. También puede ser un compañero de trabajo, un novio, un amigo, pero lo importante es que estos encuentros serán para buscar herramientas y así ayudarlos a través de la contención", explicó el psicólogo que coordinará la jornada de esta tarde.

Los que quieran asistir, podrán hacerlo de forma gratuita y no hace falta anotarse con antelación. "Es una verdadera oportunidad para quienes tengan preguntas o consultas respecto a como relacionarse, como colaborar ante una persona que esté en dicha situación", añadió Calabria.

Una persona en consumo de cualquier tipo que sea puede generar peleas familiares, transmitir su dificultad a diario por ejemplo en no querer levantarse de la cama, no saber como seguir adelante o como salir de ese consumo y en consecuencia de esto aparece la angustia y la tristeza, no sólo de la persona con la enfermedad, sino también en su entorno que necesita saber como actuar.

"Es muy importante que quienes acompañan puedan aprender a tramitar sus emociones que a veces los superan o trascienden y hay que estar atento a ello", agregó el profesional.

Para más información entrar al Instagram: @ate_sur_lomasdezamora