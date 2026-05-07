Macabro hallazgo en el playón de un supermercado de Lomas de Zamora: un hombre se habría quitado la vida

Policías confirmaron el macabro hallazgo en el estacionamiento de un supermercado. Policías confirmaron el macabro hallazgo en el estacionamiento de un supermercado.

Un hombre de 52 años fue hallado sin vida el pasado miércoles dentro de una camioneta estacionada en el playón de un supermercado de Lomas de Zamora, en un hecho que generó conmoción, y cuya hipótesis principal es la de un suicidio.

El episodio ocurrió cerca de las 13 en la intersección de las calles Oliden y Díaz Vélez, y generó un amplio operativo policial en la zona. Según informaron fuentes policiales, empleados del establecimiento escucharon una fuerte detonación proveniente del estacionamiento y, al acercarse, descubrieron a un hombre inconsciente dentro de un automóvil.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas arribaron al lugar y constataron el fallecimiento de la víctima, identificada horas más tarde como Mariano Hugo Regojo, de 52 años y domiciliado en Lanús.

Peritos de la Policía Científica y un médico forense realizaron las tareas correspondientes en la escena. Dentro del vehículo se secuestró un arma de fuego calibre 9 milímetros, municiones y un casquillo servido, además de documentación personal y el teléfono celular del fallecido.

Fiscalías La investigación quedó a cargo de la UFI 11 de Lomas de Zamora. Investigan un suicidio La causa quedó en manos de la UFI 11 de Lomas de Zamora, que caratuló el expediente como “suicidio”. No obstante, los investigadores continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y descartar otras hipótesis.

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