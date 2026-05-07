Yipio abandonó Gran Hermano Generación Dorada por la salud de su mamá

Yisela “Yipio” Pintos fue llamada al confesionario de Gran Hermano Generación Dorada , por pedido de su familia, para que se le comunicara que su mamá está pasando un problema de salud. Finalmente, Santiago de Moro anunció que la uruguaya tuvo que abandonar la competencia de Telefe.

La pareja de Yipio le indicó a la producción del reality de Telefe que se requiere la presencia de la participante en el exterior para que pueda hacerse cargo de la situación de su mamá a pesar de que su problema no sea de gravedad.

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“Aunque lo solicite tu pareja, la decisión es absolutamente tuya”, le explicó Gran Hermano a la comediante. Finalmente, dejó el certamen por no contar con más personas que su novio para que la ayude.

“Sí porque no tengo otra solución, no tengo más familia que se haga cargo. Está mi pareja nomás y mi hija que es menor de edad”, contestó Yipio. Luego decidió abandonar la competencia “con todo el dolor del mundo”.

“Gracias por la oportunidad, perdón pero tengo cosas importantes afuera y mi mamá es una de ellas. Gracias por todo, en serio”, declaró Yisela en el confesionario.

image Yipio dejó Gran Hermano.

La emotiva despedida de Gran Hermano

La uruguaya les explicó la situación a sus compañeros, quienes obviamente la consolaron y le expresaron poder verla pronto de vuelta en la casa de Gran Hermano, incluso aquellos con quienes mantenía profundas diferencias.

La noticia sacudió de inmediato a toda la casa. Manu Ibero, uno de sus amigos más cercanos, fue el primero en reaccionar: “No, dale. ¿Estás bien?”.

“Te espero, volvé”, le insistió Manuel Ibero, mientras el resto de los participantes intentaba procesar la noticia y brindarle contención a la participante. Pincoya, otra de las figuras más queridas, la animó: “Vas a volver. Anda y da las buenas energías”.