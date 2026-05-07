Leandro Rey Hilfer, el árbitro que despierta fantasmas en Lanús en la previa del choque con Argentinos Juniors

Rey Hilfer será el árbitro de Argentinos ante Lanús en La Paternal.

El clima de playoffs del Torneo Apertura ya se siente en el aire, pero en el sur del Gran Buenos Aires la noticia de la designación arbitral cayó como un balde de agua fría. Leandro Rey Hilfer fue confirmado como el encargado de impartir justicia en el duelo crucial donde Lanús visitará a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona.

Si bien para muchos es un sorteo más, para el hincha Granate el nombre de Rey Hilfer está inevitablemente ligado a la frustración reciente. El juez bonaerense fue el protagonista desde el silbato en las últimas dos despedidas prematuras del equipo en la temporada 2025.

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Los antecedentes inmediatos son los que generan suspicacia y atención en el cuerpo técnico de Lanús . Rey Hilfer fue el árbitro en los octavos de final tanto del Apertura como del Clausura 2025, encuentros donde el Granate terminó eliminado del certamen ante Boca en La Bombonera y ante Tigre en La Fortaleza.

En ambas ocasiones, fallos puntuales y el desarrollo del juego bajo su conducción dejaron un sabor amargo en la institución del Sur. El historial total de Rey Hilfer dirigiendo a Lanús marca una paridad absoluta (3 victorias, 4 empates y 3 derrotas), pero es el peso de los partidos a eliminación directa lo que inclina la balanza de la preocupación.

Otro dato poco alentador para Lanús es que cada vez que Leandro Rey Hilfer lo dirigió como visitante nunca pudo ganar. Registra dos empates y dos derrotas en dicha condición.

La última vez que Rey Hilfer impartió justicia en un partido de Lanús fue el mencionado ante Tigre en La Fortaleza, donde el Granate quedó eliminado de dicha competencia el 26 de noviembre del 2025.

rey hilfer Rey Hilfer será el árbitro de Argentinos ante Lanús en La Paternal.

Argentinos Juniors, con saldo a favor con Rey Hilfer

Asimismo, el árbitro de 41 años, que ya dirigió un Lanús – Argentinos (fue victoria por 2-0 para el Bicho, en La Paternal, por la fecha 8 de la Liga Profesional 2022), cuenta con antecedentes favorables dirigiendo al elenco que será local el sábado desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona.

Rey Hilfer lo arbitró en 14 partidos, en los que el Bicho ganó seis, empató cinco y perdió solamente tres. En el mismo orden, el conjunto de Nicolás Diez no perdió en los últimos cinco juegos que fue dirigido en La Paternal por Rey Hilfer: ganó cuatro y empató uno, ante Barracas Central (1-1), por la fecha 8 del vigente certamen.

Así las cosas, Leandro Rey Hilfer estará bajo la órbita de todos los hinchas del Granate el próximo sábado cuando comience a rodar la pelota en La Paternal. Estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Erik Grunmann, como asistentes 1 y 2, Fernando Echenique como cuarto árbitro, y Facundo Tello e Iván Núñez, en el VAR y AVAR, respectivamente.